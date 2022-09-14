Про це розповів заступник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Внаслідок ворожої атаки можуть бути жертви.

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Окупанти вчинили чергову провокацію

Соболевський наголосив, що обстріл Таврійського мікрорайону в Херсоні є черговою кривавою провокацією російських окупантів.

ЗСУ в цей період часу по цьому району міста не працювало! Крім того, про провокацію говорять і аналіз місця подій, і швидкість, з якою їх пропагандисти прибули на місце трагедії. Тварюки, не інакше, відповісте і за це також!

– наголосив посадовець.

Зауважте, що нещодавно депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів, що всі логістичні артерії ворога на Херсонщині перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Попри це, окупанти вперто намагаються ремонтувати мости та наводити понтонні переправи.

"Аби перекидати зброю, росіяни використовують навіть баржі. Також окупанти наводять понтонні переправи з лівого на правий берег Дніпра і вдень прикриваються цивільними людьми. Тобто вони міксують і військову техніку, і цивільний автотранспорт", – заявив депутат.

Він додав, що протягом останніх тижнів росіяни стягують військову техніку та боєприпаси у Каховку та Нову Каховку, сподіваючись перекинути ресурси на правий берег Дніпра.

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