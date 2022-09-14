О том, почему так произошло 24 каналу, рассказал общественно-политический психолог Валентин Ким. Ранее он рассказал, что побуждает людей переходить на сторону врага.
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Создать из человека зверя – просто
Ким отметил, что исследования и эксперименты показали, что создать из человека зверя – просто. Человек очень быстро теряет человечность, если есть несколько факторов:
- Авторитет, приказывающий тебе делать что-то.
- Предыдущая пропагандистская работа, обесценивающая человеческую жизнь, особенно врага.
- Демонстрация, что мы сильнее кого-то.
Поэтому, когда мы думаем о российском обществе, как это произошло очень быстро – это вполне нормально,
– заметил общественно-политический психолог.
Он добавил, что для этого кремль приложил огромные усилия. В частности:
- контролировать население россии;
- создавать образ врага;
- использовать идею величия.
Российское общество само по себе агрессивно
Общественно-политический психолог продолжил, что в этом помогало и само российское общество, поскольку само по себе оно агрессивно. Мы много думаем о том, почему русские солдаты так ведут себя. А это феномен, который называется "каскад агрессии".
"Если ты постоянно находишься в агрессивной среде, то сам начинаешь проявлять агрессию по отношению к любому, кто ниже тебя хотя бы на одно звено", – подчеркнул он.
Кроме того, Ким сказал, если нет возможности издеваться над врагом, ты начинаешь издеваться над своими.
Представьте стадо бабуинов. Проснулся альфа-самец, он в плохом настроении, находит бета-самца и начинает его избивать. Тот в свою очередь гамма-самца и так до наименее статусной обезьяны. Она начинает бить землю или деревья, потому что ей тоже нужно свою агрессию куда-то перенаправить, потому что иначе это навредит уже ее организму,
– рассказал общественно-политический психолог.
Стенд с прибитыми смартфонами
Он отметил, что видел интересную фотографию, сделанную где-то в Крыму возле военного аэродрома. Там стенд, к которому гвоздями прибиты смартфоны и надпись, мол, никаких технологий. Это интересный пример, ведь демонстрирует, как россияне отобрали телефоны у своих солдат.
"Это агрессия по отношению к имуществу собственных солдат. Они не могут дотянуться до украинцев, а агрессию где-то проявить надо", – отметил Ким.
Общественно-политический психолог заметил, что схожие ситуации происходит и когда их солдаты возвращаются с фронта и начинают избивать своих. Это та же агрессия. Это необходимость получить признание, статус и уважение. Это опять же о проблемах внутри россии.
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