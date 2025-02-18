Почему сближение России и США угрожает всему международному праву

Сближение в отношениях между США и Россией, очевидно, будет иметь влияние на Украину. Избегая оценок этого процесса с геополитической точки зрения, следует обратить внимание на угрозы в сфере правосудия и привлечения к ответственности за международные преступления, совершенные россиянами в ходе агрессии.

Первым, что бросается в глаза, по комментариям сторон в связи с переговорами в Саудовской Аравии, являются российские пропагандистские нарративы, направленные на нормализацию и легализацию противоправных деяний в Украине. Важно, что за стратегию было взято искажение украинской позиции, которая в свое время получала поддержку от международных партнеров. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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"Россия не пойдет на территориальные уступки"

Единственные территориальные уступки, о которых может говорить государство-агрессор, это отступление суверенных прав на оккупированные Украиной части Курской области. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров под своим лозунгом имел в виду захваченные в результате международного преступления Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую области, а также Крымский полуостров, аннексия которых была отражена в Конституции России в 2014 и в 2022 годах.

В этом случае Россия транслирует украинскую позицию, но наоборот, что создает территориальный спор, которого не может быть в связи с противоправностью эффективного контроля государством-агрессором части суверенной страны.

В то же время даже такие "территориальные споры" всегда означают угрозу международному миру и безопасности – это позиция ООН, включая США и Россию. На практике, наиболее вероятным является то, что ни Украина, ни США, ни большинство государств мира юридически не признают аннексию оккупированных территорий. И они будут оставаться таковыми фактически, а топ-росияне будут продавать своей внутренней аудитории нарратив о том, как не пошли на уступки и "освободили" часть Украины "по плану".

Оккупированные территории неизбежно будут милитаризироваться россиянами, о чем свидетельствует пример Крымского полуострова. В дальнейшем Россия использует их, как плацдарм для нового наступления, что является вызовом для развития устойчивого мира в Украине.

"Мир через выборы в Украине"

В марте 2024 года на годовщину от выдачи ордера на арест МУС, Владимир Путин стал победителем выборов президента в России. Тогда Украина и ЕС не признали легитимности результатов, а Европейский парламент издал резолюцию, где назвал электоральный процесс, в частности, и на оккупированных территориях, "фарсом".

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С мая 2024 года российские чиновники подхватили нарратив "о нелегитимности президента" уже в контексте Владимира Зеленского. Невозможность провести выборы в государстве, где продолжается горячая фаза вооруженного конфликта, является объективной. Зато нелегитимность результатов выборов Путина связана с нарушениями самого процесса – отсутствия политического плюрализма, давления на электорат и на медиа, недостатками российского законодательства, в том числе Конституции.

Изменение риторики в направлении "нелегитимным является не президент, который к тому же подозревается в совершении военного преступления в отношении детей, а президент, которого невозможно переизбрать в прямой связи с другим международным преступлением Путина – агрессии", является угрожающим трендом для международного правопорядка.

Вызовом также является договоренность между одними суверенными государствами о необходимости выборов в другом суверенном государстве, которая является проявлением возможного недопустимого вмешательства во внутренние дела.

"ВСУ действуют хуже, чем гитлеровские убийцы"

Сравнение украинцев с немцами периода Второй мировой войны и сведение развития национального государства к нацизму – нарратив, который Россия безрезультатно пыталась продать международной аудитории еще до начала полномасштабного вторжения. В свою очередь, Украина и международные партнеры тоже сравнивали преступления россиян с гитлеровскими зверствами, включая во время выступлений представителей США в Совете безопасности ООН.

На сегодня четко сформировалось противостояние двух одинаковых стратегий обвинения, где победителем окажется не тот, кто будет иметь больше доказательств, а тот, кто заставит международное сообщество поверить в их принадлежность.

В этом контексте подрыв деятельности Международного уголовного суда, профильных органов системы ООН, включая Совет по правам человека, зачаточное состояние формирования Международного трибунала по агрессии, становятся теми обстоятельствами, играющими в пользу российским преступникам. И хотя основное бремя преследования международных преступлений остается на органах власти Украины, решения и отчеты международных институтов, даже проигнорированы россиянами, является, по меньшей мере, инструментом для противодействия российской пропаганде, которая пытается способствовать легитимизации зверств государства-агрессора.

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Негативным трендом является резкая смена риторик вокруг санкционной политики, которая уже успела зарекомендовать себя как наиболее эффективный механизм реагирования на преступления россиян. От угроз усилить давление к разговорам о снятии ограничений теряется суть и природа санкций как контрмер на противоправное поведение, а не разменной монеты на политических торгах.

Исказив этот механизм, международное сообщество будет иметь в арсенале исключительно военные инструменты, что означает усиление угроз для глобального мира и безопасности.

Наконец, США и Россия впервые за несколько лет вернулись к разговору о налаживании деятельности дипломатических представительств. Это еще один маркер "потепления", который переводит Россию из разряда стран-изгоев в потенциальных партнеров с геополитической и экономической точки зрения. История отношений между Украиной и США свидетельствует: подобное "потепление" всегда охлаждает двусторонние отношения между нашими государствами.

Поэтому в обстоятельствах, которые сложились, стратегической остается задача не допустить победу российской пропаганды над здравым смыслом. Это возможно исключительно в случае продолжения документирования и расследования международных преступлений россиян и привлечения виновных лиц к ответственности.