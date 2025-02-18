Экономическое соглашение или политическая договоренность

Но тогда это – приглашение сходить на свидание вслепую или уравнение с двумя неизвестными. Потому что с того, что есть в прессе, непонятно, сколько они готовы инвестировать в Фонд, о котором говорится в документе. А мы не можем точно сказать, где и сколько у нас запасов тех полезных ископаемых, которые интересуют США. Об этом заявила Лана Зеркаль, информирует 24 Канал.

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Если действительно это предложение касается еще не разведанных ресурсов, это означает, что перед тем, как начать добычу, необходимо осуществить очень дорогие работы по исследованию залежей, чтобы понять, в частности, есть ли экономическая целесообразность их добычи. Это может длиться от 5 до 20 лет и не гарантирует положительного результата.

В Украине действительно есть значительный потенциал и в нефти, и в газе, и в критических материалах и минеральных ресурсах, но разведка и анализ этих запасов не проводились. Мы только теоретически знаем, что они есть, а сколько стоит разведка и будет ли экономическая целесообразность в добыче, никто точно не знает.

Для примера приведу цифры из корпоративной стратегии "Нафтогаза" разлива 2021 года, которая была подготовлена специалистами с международным опытом и пониманием финансовых рынков. Только для финансирования программ разработки, сейсмической разведки и добычи из новых месторождений (brownfield) газа необходимо было бы вложить 20 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Очень похоже, что предложение американской стороны было не экономической сделкой, а политической договоренностью. Экономической она могла бы стать, если бы США четко определили свои финансовые обязательства по наполнению Фонда и готовность инвестировать именно в разведку потенциальных пока месторождений.

Интересно, продолжится ли обсуждение алгоритмов освоения украинских ресурсов и когда.