Тотальный запрет на все украинское: как Россия "перевоспитывает" тысячи депортированных детей

Российское правительство использует разные схемы для депортации украинских детей в Россию. Также у захватчиков есть свои "методики" по их "перевоспитанию".

Советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала для 24 Канала, как Россия "перевоспитывает" украинских детей

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Что россияне говорят депортированным детям

По ее словам, из детей, которых удалось вернуть, есть такие, что почти год находились в лагерях. Их перемещали из одного в другой, конечно, не согласовывая с родителями, отметили у Зеленского.

У тех, у кого были мобильные телефоны, хоть иногда была возможность связываться, но родители совершенно ни на что не могли влиять.

Этих детей перевозили постоянно, им постоянно говорили, что родителям не нужны, что их избавились, что они теперь будут в России, а после того, как приедут из лагерей, уйдут в российские семьи.

– сказала Герасимчук.

Она подчеркнула, что в России осуществляется абсолютно тотальный запрет на все украинское для детей, которых они похитили. В частности, им запрещено общаться на украинском, они должны изучать русский язык, историю, культуру.

Как россияне наказывают детей

"В случае неповиновения, если дети отказывались начинать день в лагере с песни "Вперед, Россия", их наказывали за это, иногда избивали, иногда сажали в подвалы, запрещали выходить на улицу, не кормили и так далее. Их пытались максимально сломать", – отметила Герасимчук.

Также она отметила, что россияне не скрывают своих циничных поступков.

Россияне об этом и публично заявляют во многих своих публикациях. Говорят, что приехала группа детей – 100 – 120, которые не очень хорошо настроены в Россию, но "ничего, пройдет время, мы их переломим, и они будут добропорядочными россиянами",

– добавила Герасимчук.