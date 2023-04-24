Россияне депортируют детей всех возрастов. Среди них и сознательные подростки, понимающие, что с ними происходит. Советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала для 24 Канала, есть ли у этих детей возможность позвонить родным.

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Дети не могут поговорить с родными

По ее словам, с тех новых сим-карт, которые им дают, часто нет возможности связаться с Украиной, но дети пытаются использовать любые возможности, чтобы сообщить, где они находятся, чтобы мы могли разыскать и вернуть их.

"Например, Саша смог сообщить бабушке, хотя был абсолютный запрет. У него забрали и сразу выбросили телефон. Медицинскому персоналу, который там обслуживал и находился в контакте с Сашей, запретили вообще ему давать любую возможность позвонить. Он нашел эту возможность аж через месяц. Выпросил у мальчика, который был на лечении с мамой, мобильный телефон буквально на минутку, чтобы в туалете позвонить бабушке, сообщить, где он, потому что помнил четко ее телефон. И вот так Саша сообщил, где находится", – рассказала Дарья Герасимчук.

Герасимчук подчеркнула, что Украина будет бороться за абсолютно каждого ребенка. Она заявила, что все должны вернуться домой.

Это украинцы, в том-то и дело, что это украинцы. И нас так просто не сломить, наших детей так просто не сломить. Дети выдержали, а значит и мы должны выдержать. И наши дети супер-крепкие! Это наша гордость, это наше национальное сокровище, наше будущее,

– добавила она.

Детей заставляют убирать пыточные

Российским захватчикам безразлично, кто перед ними. Они не обращают внимание на возраст и подвергают пыткам всех украинцев.

"Не учитывают ни возраст, ничего. Мы же с вами говорим об абсолютно антигуманной нации, которая делает то, что она хочет. На портале "Дети войны" можете увидеть историю 16-летнего Владислава Буряка, которого во время фильтрации задержали на 90 дней только потому, что они решили, что он им выгоден", – отметила Герасимчук.

Герасимчук вспомнила историю Владислава, который провел 90 дней в российском плену.

Посмотрите это свидетельство, послушайте, что видел этот мальчик 90 дней. Да, его не пытали, но его заставляли убирать комнаты пыточных. Он видел все это, он видел своими глазами, он был обязан постоянно отмывать эти комнаты от крови, собирать выбитые зубы и так далее. То есть это то, что видели дети. Россиянам безразлично, что это дети, им безразлично, кто они,

– добавила она.

История плена 16-летнего Владислава: смотрите видео

Обратите внимание! В эксклюзивном интервью 24 Каналу Герасимчук рассказала, как российские захватчики, нарушая нормы международного права, депортируют украинских детей, незаконно передают их на усыновление и пытаются стереть нашу идентичность. Читайте полностью по ссылке.