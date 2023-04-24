Тотальна заборона на все українське: як Росія "перевиховує" тисячі депортованих дітей

Російський уряд використовує різні схеми для депортації українських дітей до Росії. Також загарбники мають свої "методики" щодо їхнього "перевиховання".

Радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповіла для 24 Каналу, як Росія "перевиховує" українських дітей.

Дивіться також Відмивання катівень від крові та заборона дзвінків: як росіяни знущаються з українських дітей

Що росіяни кажуть депортованим дітям

За її словами, з дітей, яких вдалося повернути, є такі, що майже рік перебували в таборах. Їх переміщували з одного в інший, звичайно, не погоджуючи це з батьками, зазначили у Зеленського.

У тих, хто мав мобільні телефони, хоч інколи була можливість зв'язуватися, але батьки абсолютно ні на що не могли впливати.

Цих дітей перевозили постійно, їм постійно говорили, що батькам не потрібні, що їх позбулися, що вони тепер будуть в Росії, а після того, як приїдуть з таборів, підуть в російські сім'ї,

– сказала Герасимчук.

Вона наголосила, що в Росії здійснюється абсолютно тотальна заборона на все українське для тих дітей, яких вони викрали. Зокрема, їм заборонено спілкуватися українською, вони мали б вивчати російську мову, історію, культуру.

Як росіяни карають дітей

"У разі непокори, якщо діти відмовлялися починати день в таборі з пісні "Вперед, Росія", їх карали за це, інколи били, інколи садили в підвали, забороняли виходити на вулицю, не годували і так далі. Їх намагалися максимально зламати", – зазначила Герасимчук.

Також вона зауважила, що росіяни не приховують свої цинічні вчинки.

Росіяни про це і публічно заявляють у багатьох своїх публікаціях. Кажуть, що приїхала група дітей – 100 – 120, які не дуже добре налаштовані до Росії, але "нічого, пройде час, ми їх переламаємо, і вони будуть добропорядними росіянами",

– додала Герасимчук.