Подробно рассмотрим ситуацию на Покровском и Добропольском направлениях и перспективы ее развития в ближайшем будущем.

Что сейчас происходит на самом горячем направлении фронта?

Основные усилия командования российской группировки войск "Центр" сосредоточены в полосе 51-й и 2-й общевойсковых армий. Об этом пишет Константин Машовец, информирует 24 Канал.

Подразделения 5-й, 110-й и 132-й ОМСБр России пытаются прорваться в направлении Маяк – Паньковка. Им удалось продвинуться на несколько сотен метров на восток от последней. Однако их остановили контратаки ВСУ из Владимировки и Шахматного. Очевидно, что командование противника будет пытаться любой ценой удержать и Маяк, и захватить Паньковку, и по возможности двигаться в сторону Владимировки, поскольку от этого напрямую зависит судьба всех ее "инфильтрационных групп", которые прорвались на север от рубежа Дорожное – Маяк. Там идут ожесточенные встречные бои.

В этом же контексте штурмовые подразделения 114-й и 132-й ОМСБр россиян пытаются удержать Дорожное и не допустить продвижения ВСУ, которые уже два дня контратакуют в направлении Ивановка – Никаноровка. Если ВСУ удастся прорваться к Никаноровки, считайте, что все эти "бегуны" к дороге Доброполье – Краматорск попадут в окружение.

Подразделения 1-й ОМСБр упорно атакуют в направлении Суворово – Белецкое. Им удалось выйти к дороге Покровск – Доброполье к югу от последнего. Там они пытаются закрепиться, поскольку ВСУ контратакуют и там, пытаясь обеспечить свои контратаки в узком месте вражеского вклинения с юга.

9-я ОМСБр противника продолжает упорно сражаться за Родинское. Пока россиянам не удалось его захватить, но отдельные малые штурмовые группы периодически доходят до кварталов поселка. Пока Родинское, как и Красный Лиман, который расположен к югу от него, держатся. Там также продолжаются очень упорные и ожесточенные бои.

В районе Миролюбовки 5-й ОМСБр, вероятно, заняла южную часть села и успела выйти к дамбе на реке Казенный Торец. Однако ее дальнейшие атаки в северо-западном направлении, вдоль реки, не увенчались успехом.

Таким образом, ситуация на Добропольском направлении, исключительно по моему субъективному мнению, сложилась и развивается сейчас следующим образом.

Россияне сами не ожидали, что смогут прорваться

Несколько дней назад подразделения из состава трех бригад 51-й ЗВА противника, действуя в составе так называемых малых пехотных групп, обнаружили значительные пробелы в системе обороны ВСУ на Добропольском направлении. Они сумели продвинуться от рубежа Никаноровка – Новоторецкое на север примерно на 15,6 километра, очевидно, не столкнувшись с серьезным сопротивлением со стороны ВСУ.

Им удалось, двигаясь на север по дороге Шахово – Золотой Колодец, занять последовательно села Кучеров Яр и Золотой Колодец. А отдельные малые штурмовые группы врага продвинулись еще дальше, дойдя до дороги Доброполье – Краматорск.

Очевидно, что такое глубокое проникновение своих штурмовых подразделений на этом направлении было неожиданным для самого российского командования. Ведь в течение следующих 3-х суток оно так и не сумело ни расширить "горловину" своего вклинения, ни существенно нарастить усилия на этом направлении. Общее количество пехоты противника, прорвавшейся в тактическую глубину обороны ВСУ, на тот момент вряд ли превышало 300 – 350 бойцов.

Оно и понятно, ведь в этот момент основное внимание командования 51-й ЗВА было явно сосредоточено не на Добропольском направлении, а на Покровском. Противник в тот момент стремился прежде всего выйти на рубеж Белецкое – Родинское, сосредоточив основные усилия именно там, а не на внезапно удачном импровизированном "марш-броске" своих немногочисленных штурмовых групп к дороге Доброполье – Краматорск.

Далее командование россиян, обнаружив этот радостный для себя факт, попыталось закрепить достигнутое. Командование 51-й ЗВА достаточно оперативно переместило в том же направлении 114-ю ОМСБр и попросило у старших командиров дополнительные силы и средства. Ведь было зафиксировано продвижение "в темпе вальса" не менее двух батальонов с бронетехникой, вполне возможно, перегруппированных сюда из полосы 8-й ЗВА. Куда они потом делись – я не знаю. Вполне возможно, что они вместе со 132-й ОМСБр сейчас пытаются расширить "горловину" в районе Маяка.

ВСУ, обнаружив в глубине своих боевых порядков пару сотен штурмовиков противника, начали достаточно быстро реагировать. Начиная с ночи с 12 на 13 августа украинские войска не только начали контратаки в направлении Никаноровки, но и сосредоточили дополнительные силы и средства во всем этом районе.

Однако очевидно, что их непосредственной задачей стало наступление в самом узком месте "горловины" вклинения противника – в направлениях Ивановка – Никаноровка и Владимировка – Маяк. Эти действия вполне понятны и очевидны для любого военного (как украинского, так и российского), знакомого с основами оперативного искусства.

Пока рано говорить о каких-то конкретных результатах боев за так называемый "пи*юн" (именно так остроумная публика окрестила это вклинение россиян в сети, из-за его формы и размеров). Обе стороны сейчас прилагают значительные и очевидные усилия для собственного успеха. Украинское командование явно стремится подрезать вклинение в его "основе", российское командование хочет не допустить этого и, по возможности, увеличить его.



Как россиянам удалось продвинуться / Карта Deep State

Что касается других районов Покровского направления, то стоит отметить наступление штурмовых групп 1437-го мотострелкового полка, при поддержке 15-й ОМСБр из состава 2-й ЗВА в Удачном и попытки противника надежно закрепиться в населенном пункте Зверево на окраине Покровска.

Очевидно, что в контексте событий, происходящих в полосе 51-й ЗВА противника, перед командованием левого фланга 2-й ЗВА и правого фланга 41-й ЗВА встанет задача активизировать атакующие и штурмовые действия с целью недопущения маневра украинского командования резервами.

Будут ли расширять россияне свое вклинивание?

Как по мне, россияне вряд ли существенно отклонятся от своего первоначального плана по Покровску. Ведь втягивание противника в упорные бои за "пи*юн" означает расход сил и средств, предназначенных для штурма Покровска.

Конечно, вполне можно предположить, что кто-то в российском штабе захочет получить себе какого-то "ордена сутолого" и все равно будет настаивать на осуществлении дальнейшего прорыва из этого пи*юна" (например, в сторону Краматорска или Доброполья). Но сейчас это вполне себе игра в "оперативную орлянку".

Не взяв Покровск и Константиновку, попытаться продвинуться из этого достаточно узкого вклинения – очень рискованная затея. Даже в самом широком месте все это вклинение не превышает 17,5 километров. Стягивать туда какие-то значительные силы и средства, чтобы где-то атаковать, в то время, когда ВСУ уже сконцентрировали там дополнительные силы на флангах самого вклинения, выглядит не очень мудро.

Появление на карте Deep State (а это основной источник, по которому большинство наших граждан следит за событиями на фронте) российского "пи*юна" длиной 15 километров в Добропольском направлении вызвало определенный эффект "информационной бомбы, что взорвалась". Некоторые уже даже договорились, что "завтра враг захватит Запорожье, Днепр и Харьков". Я все понимаю – война, противник наступает, иногда прорывается на тактическую глубину, но пока на большее он не способен.

Причем, если вспомнить темпы продвижения противника в первые дни вторжения, в том числе и на Киевском направлении, когда он стоял на окраинах столицы, такой истерии не было. Оставалась только злость и решительность. Поэтому я не вижу сейчас никаких причин, почему нужно от них переходить к ощущению тотальной безысходности.