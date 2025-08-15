Детально розглянемо ситуацію на Покровському та Добропільському напрямках і перспективи її розвитку в найближчому майбутньому.

Що зараз відбувається на найгарячішому напрямку фронту?

Основні зусилля командування російського угрупування військ "Центр" зосереджені у смузі 51-ї та 2-ї загальновійськових армій. Про це пише Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

Підрозділи 5-ї, 110-ї та 132-ї ОМСБр Росії намагаються прорватися в напрямку Маяк – Паньківка. Їм вдалося просунутися на кілька сотень метрів на схід від останньої. Однак їх зупинили контратаки ЗСУ з Володимирівки та Шахового. Очевидно, що командування противника намагатиметься за будь-яку ціну утримати і Маяк, і захопити Паньківку, і за можливості рухатися в бік Володимирівки, оскільки від цього безпосередньо залежить доля всіх її "інфільтраційних груп", які прорвалися на північ від рубежу Дорожнє – Маяк. Там йдуть запеклі зустрічні бої.

У цьому ж контексті штурмові підрозділи 114-ї та 132-ї ОМСБр росіян намагаються утримати Дорожнє та не допустити просування ЗСУ, які вже два дні контратакують у напрямку Іванівка – Никанорівка. Якщо ЗСУ вдасться прорватися до Никанорівки, вважайте, що всі ці "бігуни" до дороги Добропілля – Краматорськ потраплять в оточення.

Підрозділи 1-ї ОМСБр вперто атакують у напрямку Суворове – Білецьке. Їм вдалося вийти до дороги Покровськ – Добропілля на південь від останнього. Там вони намагаються закріпитися, оскільки ЗСУ контратакують і там, намагаючись забезпечити свої контратаки у найвужчому місці ворожого вклинення з півдня.

9-та ОМСБр противника продовжує наполегливо битися за Родинське. Поки що росіянам не вдалося його захопити, але окремі малі штурмові групи періодично доходять до кварталів селища. Поки що Родинське, як і Червоний Лиман, який розташований на південь від нього, тримаються. Там також тривають дуже вперті та запеклі бої.

У районі Миролюбівки 5-ї ОМСБр, ймовірно, зайняла південну частину села та встигла вийти до дамби на річці Казенний Торець. Однак її подальші атаки в північно-західному напрямку, уздовж річки, не увінчалися успіхом.

Таким чином, ситуація на Добропільському напрямку, виключно на мою суб'єктивну думку, склалася і розвивається наразі наступним чином.

Росіяни самі не очікували, що зможуть прорватися

Кілька днів тому підрозділи зі складу трьох бригад 51-ї ЗВА противника, діючи у складі так званих малих піхотних груп, виявили значні прогалини в системі оборони ЗСУ на Добропільському напрямку. Вони зуміли просунутися від рубежу Никанорівка – Новоторецьке на північ приблизно на 15,6 кілометра, очевидно, не зіштовхнувшись з серйозним опором з боку ЗСУ.

Їм вдалося, рухаючись на північ дорогою Шахове – Золотий Колодязь, зайняти послідовно села Кучерів Яр та Золотий Колодязь. А окремі малі штурмові групи ворога просунулися ще далі, дійшовши до дороги Добропілля – Краматорськ.

Очевидно, що таке глибоке проникнення своїх штурмових підрозділів на цьому напрямку було несподіваним для самого російського командування. Адже протягом наступних 3-х діб воно так і не зуміло ані розширити "горловину" свого вклинення, ані суттєво наростити зусилля на цьому напрямку. Загальна кількість піхоти противника, що прорвалася в тактичну глибину оборони ЗСУ, на той момент навряд чи перевищувала 300 – 350 бійців.

Воно й зрозуміло, адже в цей момент основна увага командування 51-ї ЗВА була явно зосереджена не на Добропільському напрямку, а на Покровському. Противник у той момент прагнув перш за все вийти на рубіж Білецьке – Родинське, зосередивши основні зусилля саме там, а не на раптово вдалому імпровізованому "марш-кидку" своїх нечисленних штурмових груп до дороги Добропілля – Краматорськ.

Далі командування росіян, виявивши цей радісний для себе факт, спробувало закріпити досягнуте. Командування 51-ї ЗВА достатньо оперативно перемістило в тому ж напрямку 114-ту ОМСБр і попросило у старших командирів додаткові сили та засоби. Адже було зафіксоване просування "в темпі вальсу" не менше двох батальйонів з бронетехнікою, цілком можливо, перегрупованих сюди зі смуги 8-ї ЗВА. Куди вони потім поділися – я не знаю. Цілком можливо, що вони разом зі 132-ю ОМСБр зараз намагаються розширити "горловину" в районі Маяку.

ЗСУ, виявивши в глибині своїх бойових порядків пару сотень штурмовиків противника, почали досить швидко реагувати. Починаючи з ночі з 12 на 13 серпня українські війська не лише розпочали контратаки у напрямку Никанорівки, а й зосередили додаткові сили та засоби у всьому цьому районі.

Однак очевидно, що їхнім безпосереднім завданням став наступ у найвужчому місці "горловини" вклинення противника – у напрямках Іванівка – Никанорівка та Володимирівка – Маяк. Ці дії цілком зрозумілі та очевидні для будь-якого військового (як українського, так і російського), знайомого з основами оперативного мистецтва.

Поки що рано говорити про якісь конкретні результати боїв за так званий "пі*юн" (саме так дотепна публіка охрестила це вклинення росіян у мережі, через його форму та розміри). Обидві сторони зараз докладають значних і очевидних зусиль для власного успіху. Українське командування явно прагне підрізати вклинення в його "основі", російське командування хоче не допустити цього і, по можливості, збільшити його.



Як росіянам вдалося просунутися / Карта Deep State

Що стосується інших районів Покровського напрямку, то варто відзначити наступ штурмових груп 1437-го мотострілецького полку, за підтримки 15-ї ОМСБр зі складу 2-ї ЗВА в Удачному та спроби противника надійно закріпитися в населеному пункті Звірове на околиці Покровська.

Очевидно, що в контексті подій, що відбуваються в смузі 51-ї ЗВА противника, перед командуванням лівого флангу 2-ї ЗВА і правого флангу 41-ї ЗВА постане завдання активізувати атакувальні та штурмові дії з метою недопущення маневру українського командування резервами.

Чи розширюватимуть росіяни своє вклинення?

Як на мене, росіяни навряд чи суттєво відхиляться від свого початкового плану щодо Покровська. Адже втягування противника у вперті бої за "пі*юн" означає витрату сил і засобів, призначених для штурму Покровська.

Звичайно, цілком можна припустити, що хтось у російському штабі захоче отримати собі якогось "ордена сутолого" і все одно наполягатиме на здійсненні подальшого прориву з цього пі*юна" (наприклад, у бік Краматорська чи Добропілля). Але зараз це цілком собі гра в "оперативну орлянку".

Не взявши Покровськ і Костянтинівку, спробувати просунутися з цього досить вузького вклинення – дуже ризикована витівка. Навіть у найширшому місці все це вклинення не перевищує 17,5 кілометра. Стягувати туди якісь значні сили та засоби, щоб десь атакувати, в той час, коли ЗСУ вже сконцентрували там додаткові сили на флангах самого вклинення, виглядає не дуже мудро.

Поява на карті Deep State (а це основне джерело, по якому більшість наших громадян стежить за подіями на фронті) російського "пі*юна" завдовжки 15 кілометрів у Добропільському напрямку викликала певний ефект "інформаційної бомби, що вибухнула". Дехто вже навіть договорився, що "завтра ворог захопить Запоріжжя, Дніпро і Харків". Я все розумію – війна, противник наступає, іноді проривається на тактичну глибину, але наразі на більше він не здатний.

Причому, якщо згадати темпи просування противника в перші дні вторгнення, зокрема і на Київському напрямку, коли він стояв на околицях столиці, такої істерії не було. Залишалася тільки злість і рішучість. Тому я не бачу зараз жодних причин, чому потрібно від них переходити до відчуття тотальної безвиході.