Адаптация к войне: Спартак Суббота прокомментировал реакции людей

На этой неделе начнется уже 10-й месяц полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. Простые украинцы не готовились к войне, однако большая часть уже адаптировалась к кризисным условиям.

Так, это можно отследить в соцсетях после информации о прилетах по каким-либо объектам или работе противовоздушной системы. Об этом 24 каналу рассказал психотерапевт Спартак Суббота.

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После взрывов количество донатов растет на 700%

Психотерапевт отметил, что люди продолжают бояться ракетных атак, опасности и прочего, но понимают, что нужно продолжать жить. Кроме того, сейчас украинцы в основном испытывают не столько страх, сколько ярость.

Ярость отличается от примитивной агрессии, то есть обычного гнева, где человек испытывает несправедливость. Здесь уже люди понимают как надо действовать и ярость направленная. Обычно ярость имеет определенный вектор, то есть люди понимают против кого (испытывают ее – 24 канал), как ее проявлять и что они могут делать,

– сообщил Суббота.

По его словам, это отслеживается динамикой роста донатов после того, как украинцы сталкиваются с проблемой взрывов. Так, количество донатов увеличивается на 700%.

"То есть каждый день нормально донатят, но после того, как попала ракета или ее ПВО сбила на 700% (возрастает количество донатов - 24 канал). То есть в 7 раз растут донаты и это держится несколько дней", – подчеркнул психотерапевт.

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Спартак Суббота рассказал, что в настоящее время в стране нет серьезных проблем с ПТСР у граждан. По его словам, есть проблемы с расстройствами адаптации, но это можно побороть со временем.

Наша нация будет здоровее после войны, чем россияне до войны. У нас возрастет стрессоустойчивость, потому что мы больше сталкиваемся с проблемами и можем с ними бороться,

– добавил психотерапевт.

Он пояснил, что у людей есть три стадии адаптационного синдрома, и если украинцы "нормально пройдут" вторую стадию и адаптируются, а именно стадию сопротивления, то "далее будет уже гораздо легче".

"Люди будут не так уязвимы. Сейчас они не так боятся и адаптировались. Украинцы в целом стали патриотичнее в очень хорошем смысле, больше готовы кого-то поддержать, более терпеливы и менее конфликтны. Мы становимся как нация еще лучше. Проблемы будут, но не надо все "катастрофизировать", – подытожил Суббота.