Детские смерти – также "победа" для России

Об этом 24 каналу рассказал психолог Валентин Ким. По его словам, даже такой ужас, как страдания детей, оправдывает для россиян то, что они пытаются получить в Украине уже 9 месяц.

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Психолог объяснил, что это хоть как-то оправдывает агрессию русского населения. Им это необходимо, ведь агрессия без результата и "побед" может пойти в фазу аутоагрессии, то есть направиться на них самих.

Им необходимы хоть какие-нибудь победы. Даже если это просто страдающие дети,

– констатировал Ким.

Он отметил, что российское общество требует результатов "спецоперации", и погибшие украинские дети также являются таким результатом для россиян. Ведь чтобы оправдывать эту войну, им нужны трупы врагов, и нет разницы – взрослые или детские. Именно такими категориями и понятиями думает современная Россия.

Не только радуются трупам детей, но и призывают убивать

Также Ким вспомнил недавний случай, когда российский пропагандист Красовский призвал топить украинских детей или сжигать их заживо. И это тоже нашло понимание в российском обществе.

Да, Красовского лишили возможности определенное время заниматься его деятельностью, а также ему пришлось извиняться. Однако даже в этой речи он сказал не то, что на самом деле так не считает, а то, что его "занесло".

"То есть вопрос не в том, что он неправильно думает. Вопрос в том, что он не смог это скрывать", – подчеркнул психолог.

Психолог Валентин Ким объяснил, почему россияне радуются смертям украинских детей: смотрите видео

Россия убивает украинских детей

После деоккупации украинских населенных пунктов открывается страшная правда о том, как оккупанты терроризировали там местное население. Так произошло и в Лимане, который был освобожден в начале октября. Там обнаружили более 50 свежих захоронений с гражданскими. В одной из могил были дети.

После эксгумации тел правоохранители установили, что 10-летнего мальчика и 14-летнюю девочку из одной семьи завалило стеной в результате обстрела, а еще 2 девочки 2019 и 2021 годов рождения скончались от осколочных ранений головы.