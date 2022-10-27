По словам пресс-офицера полиции Донетчины Александры Гаврилко, благодаря экспертизам удалось установить причины смерти четырех из пяти детей.

Важно В Лимане полиция изъяла из братской могилы тела 34 украинских защитника

По ее словам, проведение экспертиз занимает много времени, к тому же все группы перегружены из-за большого количества анализов. В Лимане погибли 5 детей, тела четырех из них нашли на массовом похоронены в Лимане, еще одного мальчика – эксгумировали во дворе.

Что произошло с детьми

Экспертиза установила, что:

мальчика (2012 года рождения) и девочку (2008 года рождения) из одной семьи завалило стеной в результате обстрела. Полиция имеет свидетельские показания, что дети были дома во время обстрела;

другие две девочки (2019 и 2021 годов рождения) умерли от осколочных ранений головы;

по пятому ребенку – мальчику, которого во дворе похоронила мать – пока вывод экспертизы не готов.

Что известно о массовых захоронениях в Донецкой области

Российские оккупанты еще раз доказали, что могут нести только смерть на разрушение. К примеру, после деоккупации в Лимане обнаружили массовые захоронения.

По состоянию на 14 октября с 29 сентября правоохранители сообщили, что обнаружили в освобожденных населенных пунктах тела 144 человека, погибших во время оккупации, 108 из которых были похоронены оккупантами. Остальные – нашли в зданиях и на улицах.

Также известно, что 85 из них – гражданские жители, часть из которых имеет признаки насильственной смерти. Полицейские прилагают все усилия, чтобы выяснить все обстоятельства смерти каждого убитого человека.

Добавим, что ранее в The New York Times обнародовали фото братской могилы под Лисичанском. Она вмещает около 300 мирных жителей. Издание сообщило, что жертвами являются мирные жители, погибшие в результате обстрелов последних месяцев в городах Лисичанск и Северодонецк и соседнем городе Рубежное.

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