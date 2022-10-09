Раскопки продолжаются на двух локациях. Гражданские похоронены в одиночных могилах, военные – в траншее длиной 40 метров.
Кстати В освобожденном городе Донецкой области нашли штаб оккупантов с важной документацией
Среди погибших семья с двумя маленькими детьми
Информацию о массовых захоронениях в Лимане правоохранители получили от местных жителей. Свидетель рассказал, что похоронил в Лимане по приказу российских захватчиков около 20 украинских защитников. Среди погибших также семья с двумя маленькими детьми.
На некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие – безымянные. Сообщается, что полиция собирает биологические образцы и назначает экспертизу для идентификации погибших и установления причин смерти.
Работу усложняет то, что большинство тел в состоянии изменений, есть пакет, в котором только кости,
– говорится в сообщении.
В первые дни было поднято 20 тел гражданских и военнослужащих ВСУ.
Полиция эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения в Лимане: видео
На освобожденной Донбассе обнаружено 87 тел
С 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донбасса 87 тел, из них уже идентифицировано 38 гражданских жителей.
По предварительным оценкам, большинство людей погибли в результате осколочных ранений или по естественным причинам. Есть погибшие с огнестрельными повреждениями.
Также предварительно установлено, что россияне расстреляли мужчину в Святогорске.
ВСУ освободили Лиман
- Официальная информация об освобождении Лимана в Донецкой области появилась 1 октября. Глава ОП Андрей Ермак опубликовал видео, как наши военные поднимают украинский флаг в Лимане.
- Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что Лиман был освобожден из-под оккупации. Уже 2 октября город был полностью зачищен от захватчиков.
- После этого в Лимане обнаружили два места массовых захоронений местных жителей и военных ВСУ.
Достойно внимания – ВСУ освободили и взяли под контроль Лиман: смотрите видео