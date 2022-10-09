Раскопки продолжаются на двух локациях. Гражданские похоронены в одиночных могилах, военные – в траншее длиной 40 метров.

Кстати В освобожденном городе Донецкой области нашли штаб оккупантов с важной документацией

Среди погибших семья с двумя маленькими детьми

Информацию о массовых захоронениях в Лимане правоохранители получили от местных жителей. Свидетель рассказал, что похоронил в Лимане по приказу российских захватчиков около 20 украинских защитников. Среди погибших также семья с двумя маленькими детьми.

На некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие – безымянные. Сообщается, что полиция собирает биологические образцы и назначает экспертизу для идентификации погибших и установления причин смерти.

Работу усложняет то, что большинство тел в состоянии изменений, есть пакет, в котором только кости,

– говорится в сообщении.

В первые дни было поднято 20 тел гражданских и военнослужащих ВСУ.

Полиция эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения в Лимане: видео

На освобожденной Донбассе обнаружено 87 тел

С 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донбасса 87 тел, из них уже идентифицировано 38 гражданских жителей.

По предварительным оценкам, большинство людей погибли в результате осколочных ранений или по естественным причинам. Есть погибшие с огнестрельными повреждениями.

Также предварительно установлено, что россияне расстреляли мужчину в Святогорске.

ВСУ освободили Лиман

Достойно внимания – ВСУ освободили и взяли под контроль Лиман: смотрите видео