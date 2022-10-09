Розкопки тривають на двох локаціях. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів.
До речі У звільненому місті на Донеччині знайшли штаб окупантів з важливою документацією
Серед загиблих родина з двома маленькими дітьми
Інформацію про масове поховання в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Свідок розповів, що поховав у Лимані за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми.
На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні. Повідомляється, що поліція відбирає біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті.
Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки,
– йдеться у повідомленні.
У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ.
Поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані: відео
На звільненій Донеччині виявлено 87 тіл
З 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців.
За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями.
Також попередньо встановлено, що росіяни розстріляли чоловіка у Святогірську.
ЗСУ звільнили Лиман
- Офіційна інформація про звільнення Лимана на Донеччині з'явилася 1 жовтня. Глава ОП Андрій Єрмак опублікував відео, як наші військові підіймають український прапор у Лимані.
- Ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що Лиман звільнили з-під окупації. Уже 2 жовтня місто повністю зачистили від загарбників.
- Після цього в Лимані знайшли два місця масових поховань місцевих жителів і військових ЗСУ.
Варте уваги – ЗСУ звільнили та взяли під контроль Лиман: дивіться відео