Розкопки тривають на двох локаціях. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів.

До речі У звільненому місті на Донеччині знайшли штаб окупантів з важливою документацією

Серед загиблих родина з двома маленькими дітьми

Інформацію про масове поховання в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Свідок розповів, що поховав у Лимані за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми.

На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні. Повідомляється, що поліція відбирає біологічні зразки та призначає експертизу для ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті.

Роботу ускладнює те, що більшість тіл у стані змін, є пакет, в якому тільки кістки,

– йдеться у повідомленні.

У перші дні було піднято 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ.

Поліція ексгумувала перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані: відео

На звільненій Донеччині виявлено 87 тіл

З 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців.

За попередніми оцінками, більшість людей загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями.

Також попередньо встановлено, що росіяни розстріляли чоловіка у Святогірську.

ЗСУ звільнили Лиман

Варте уваги – ЗСУ звільнили та взяли під контроль Лиман: дивіться відео