Під звільненим Лиманом знайшли штаб окупантів з важливою документацією
На початку жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області. А вже зараз Державне бюро розслідувань у селі Яцьківка, що під Лиманом, знайшло штаб окупантів, де вони зберігали важливу документацію.
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Після звільнення силами оборони міста Лиман працівники ДБР розпочали заходи із документування злочинів, вчинених російськими загарбниками та їх пособниками.
Так, у місті росіяни облаштували штаб в одному з приватних будинків. Там виявили списки полонених та незаконно заарештованих людей. Також там були анкети колаборантів, які претендували на посади в окупованих підприємствах та організаціях.
Слідчі також забрали зі штабу окупантів мобільні телефони, карти пам'яті та іншу техніку та зібрали свідчення місцевих мешканців про злочини росіян.
У селі під Лиманом знайшли штаб окупантів із важливою документацією / Фото ДБР
Виявлені докази ретельно вивчатимуться ДБР з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.
У бюро також розповіли, що в деокупованому Лимані тривають стабілізаційні заходи. Проводяться слідчі дії відносно місцевих зрадників та колаборантів.
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