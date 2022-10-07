Під звільненим Лиманом знайшли штаб окупантів з важливою документацією

На початку жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області. А вже зараз Державне бюро розслідувань у селі Яцьківка, що під Лиманом, знайшло штаб окупантів, де вони зберігали важливу документацію.

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Після звільнення силами оборони міста Лиман працівники ДБР розпочали заходи із документування злочинів, вчинених російськими загарбниками та їх пособниками.

Так, у місті росіяни облаштували штаб в одному з приватних будинків. Там виявили списки полонених та незаконно заарештованих людей. Також там були анкети колаборантів, які претендували на посади в окупованих підприємствах та організаціях.

Слідчі також забрали зі штабу окупантів мобільні телефони, карти пам'яті та іншу техніку та зібрали свідчення місцевих мешканців про злочини росіян. У селі під Лиманом знайшли штаб окупантів із важливою документацією / Фото ДБР

Виявлені докази ретельно вивчатимуться ДБР з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.

У бюро також розповіли, що в деокупованому Лимані тривають стабілізаційні заходи. Проводяться слідчі дії відносно місцевих зрадників та колаборантів.

Нагадаємо, українські військові зайшли до Лиману на Донеччині 1 жовтня, а вже 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили місто від окупантів. У міноборони Росії заявили, що "через створення загрози оточення" відвели свої війська з населеного пункту "на більш вигідні рубежі".

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