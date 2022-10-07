У звільненому Лимані знайшли велику братську могилу

Так, за словами Павла Кириленка, у Лимані наразі відомо про два поховання. Одне з них налічує близько двох сотень могил, а інше – точну кількість ще доведеться встановити.

Раніше У звільненому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними, – ЗМІ

За попередньою інформацією, перше місце поховання – це одиночні могили, де поховані цивільні. На іншій ділянці – братська могила, у якій, за оперативними даними, можуть бути як військові, так і цивільні.

Зараз правоохоронці досліджують ці місця і невдовзі приступлять до процесу ексгумації.

Знайшли чергову братську могилу українців. На цей раз у Лимані. Попередньо 180 тіл. Подекуди поховані поряд цілі сім'ї. Є діти 2019 та 2021 років народження,

– розповів кореспондент Донбас Реалії Єгор Логінов.

Наразі усіх просять утриматися від коментарів щодо кількості похованих людей та причин їхньої смерті до остаточних висновків експертів.

Масові поховання у Лимані / Фото Донбасс.Реалии​



Масові поховання у Лимані / Фото Донбасс.Реалии​

У Лимані виявили ще одну братську могилу / Фото з телеграму Павла Кириленка

Крім того, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у звільненому Лимані правоохоронці виявили тіла 60 загиблих, з яких ідентифіковано половину. Процес ще триває.

Поховання у Лимані

5 жовтня у місті вже знайшли понад 50 поховань із цивільними. Над деякими з них є таблички з іменами, а над деякими – лише номери.

Як стало відомо після деокупації, росіяни змушували людей, яких підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання. Робили це у траншеях, які самі й викопували.

Один з місцевих жителів розповів, що не всі поховані люди ідентифіковані, адже їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.

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