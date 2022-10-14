14 октября в Нацполиции сообщили, что завершили эксгумацию на месте массового захоронения военнослужащих ВСУ. В братской могиле обнаружили тела 34 украинских защитников.

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Однако это не единственная братская могила в городе. Во второй локации похоронены более 120 гражданских, и сейчас там проводят эксгумацию тел. В Нацполиции пообещали установить каждого умершего и сообщили, что за сутки следственно-оперативные группы поднимают и обследуют около 10 тел.

Сейчас тела военных отправили в морг, где их должны идентифицировать и установить причины смерти. После этого защитников Украины передадут родственникам для достойного захоронения.

Количество массовых захоронений на деоккупированных территориях

Сейчас Нацполиция установила 35 захоронений на деоккупированной территории, а за последние сутки получила информацию о еще 4 местах захоронения.

По состоянию на 14 октября, с 29 сентября правоохранители сообщили, что обнаружили в освобожденных населенных пунктах тела 144 человек, погибших во время оккупации, 108 из которых были похоронены оккупантами. Остальные – нашли в зданиях и на улицах.

Также известно, что 85 из них – гражданские жители, часть из которых имеет признаки насильственной смерти. Полицейские прилагают все усилия, чтобы выяснить все обстоятельства смерти каждого убитого.

В Лимане из братской могилы изъяли тела 34 украинских защитников / Фото Нацполиция

Массовые захоронения на деоккупированных территориях

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