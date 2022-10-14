14 жовтня в Нацполіції повідомили, що завершили ексгумацію на місці масового поховання військовослужбовців ЗСУ. У братській могилі виявили тіла 34 українських захисників.

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2 масових поховання

Однак це не єдина братська могила у місті. У другій локації поховано понад 120 цивільних, і зараз там проводять ексгумацію померлих. В Нацполіції пообіцяли встановити кожного померлого та повідомили, що за добу слідчо-оперативні групи підіймають і обстежують близько 10 тіл.

Наразі тіла військових відправили до моргу, де їх повинні ідентифікувати та встановити причини смерті. Після цього захисників України передадуть родичам для гідного поховання.

Кількість масових поховань на деокупованих територіях

Наразі Нацполіція встановила 35 поховань на деокупованій території, а за останню добу отримала інформацію про ще 4 місця поховання.

Загалом станом на 14 жовтня з 29 вересня правоохоронці повідомили, що виявили у визволених населених пунктах тіла 144 людей, які загинули під час окупації, 108 з яких були поховані окупантами. Решту – знайшли в будівлях і на вулицях.

Також відомо, що 85 з них – це цивільні мешканці, частина з яких має ознаки насильницької смерті. Поліцейські докладають усіх зусиль, щоб з'ясувати усі обставини смерті кожної вбитої людини.

У Лимані з братської могили вилучили тіла 34 українських захисників / Фото Нацполіція

Масові поховання на деокупованих територіях

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