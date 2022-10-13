Фактично біля кожного звільненого населеного пункту є місця поховань людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Загиблих піддавали тортурам та іншим воєнним злочинам.

До теми Масове поховання у Лимані: поліція ексгумувала перші 20 тіл, серед них – діти

Щоб навіть підійти до братської могили, потрібно ці місця розміновувати, бо вони майже всі заміновані,

– зазначив міністр.

Залучили додаткові підрозділи ДСНС та поліції, аби швидко розмінувати ці території, отримати доступ до них, і показати всьому світу злочини росіян.

На звільнених територіях знаходять тіла мирних жителів

Після звільнення Ізюму у вересні виявили 445 могил з хрестами. Глава Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов інформував, що майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті.

26 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізюмі на Харківщині виявили ще 2 місця масових поховань. У братських могилах можуть бути поховані сотні людей.

З 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифіковано 38 цивільних мешканців. Більшість загинули внаслідок осколкових поранень або з природних причин.

У звільненому від росіян Лимані у жовтні ексгумували перші тіла на місці масових поховань. В одній братській могилі поховано близько 200 цивільних, серед яких є діти. В іншій братській могилі – військовослужбовців ЗСУ.

До речі – у звільненому Лимані знайшли масове поховання цивільних: відео