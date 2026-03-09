Сколько могут держать в ТЦК и можно ли уйти: объяснение адвоката

Мужчины, которые попадают в территориальный центр комплектования, часто не знают, могут ли оставить его до мобилизации. Адвокат объяснил, сколько времени могут удерживать в ТЦК, какие процедуры предшествуют мобилизации и что делать в случае незаконного задержания.

Адвокат Геннадий Капралов в комментарии УНИАН объяснил, что прямой нормы, которая позволяет просто покинуть ТЦК, в законодательстве нет, однако существуют процедурные этапы, которые могут отсрочить призыв.

Смотрите также Розыск ТЦК имеет "срок годности": юрист объяснил, как это работает

Когда можно беспрепятственно покинуть ТЦК?

По словам адвоката, мобилизация не может состояться без прохождения военно-врачебной комиссии. Если медосмотр не завершен или человека направили на дополнительное обследование в гражданскую больницу, он имеет право законно покинуть помещение ТЦК.

Капралов также отмечает, что ТЦК не является местом лишения свободы. Если военнообязанный обновил учетные данные или завершил прохождение комиссии, он может свободно покинуть центр. Однако, попытка покинуть помещение без законных оснований, в частности при отсутствии отсрочки или бронирования, может быть расценена как уклонение от мобилизации.

Что делать, если не выпускают из ТЦК?

Если человека не выпускают без объяснения причин, адвокат советует выяснить основания задержания и не подписывать документы без детального ознакомления. В случае незаконного удержания можно вызвать полицию по номеру 102 и сообщить о возможном правонарушении.

Отдельно Капралов отметил, что право на административное задержание имеют только работники полиции и не более чем на три часа. Содержание человека более этого времени без решения суда может считаться незаконным лишением свободы.

О чем еще стоит знать военнообязанным?