Военный обозреватель сравнил дроны "Ланцет" и "Шахид": в чем их опасность

Россия получила очередную партию иранских дронов "Шахид". У агрессора есть и собственное производство дронов-камикадзе "Ланцет", однако по ряду причин он до сих пор слишком зависим от поставок иранского типа беспилотников.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он назвал основные отличия российских и иранских беспилотников.

К теме MR-2 Viktor против иранских "Шахидов": как чешские ПВО помогут закрыть небо от дронов

"Ланцет" – это барражирующий боеприпас, предназначенный для контрбатарейной борьбы. Первые сообщения о его использовании появились летом 2022, отметил Попович.

Российские БПЛА

"Ланцеты" испытывались еще в Сирийской военной кампании. Это довольно давняя разработка, но русские генералы считали, что эти дроны русской армии не нужны.

Когда начали появляться дальнобойные и точные артиллерийские системы, прежде всего западного образца в распоряжении ВСУ, российские генералы поняли, что в принципе адекватных средств контрбатарейной борьбы у них нет, тогда они начали производить эти "Ланцеты",

– прокомментировал спикер.

Военный обозреватель добавил, что у россиян есть еще один вариант – беспилотник "Орлан". Это тоже барражирующий боеприпас. Он работает в достаточно эффективной и опасной связке, когда беспилотник "Орлан" наводит на цель, а Ланцет уже непосредственно ее уничтожает.

Наиболее опасны они для гаубиц, более бронированная техника такая как танк или самоходная артиллерийская установка менее уязвимы. Большое количество орудий было уничтожено как раз с помощью этих российских "Ланцетов", рассказал эксперт.

Попович объяснил разницу между БПЛА, которые использует Россия: смотреть видео

Какая разница между русскими и иранскими дронами

"Шахид" несколько отличается от российских беспилотников, заметил Попович. Если у "Ланцета" дальность 40 километров, то "Шахиды" летят на дальние расстояния и используются для атак украинских городов и уничтожения инфраструктуры.

Почему таких беспилотников не было на вооружении в России можно много причин назвать. Начиная от распила денег до невнимания к подобным средствам поражения,

– сообщил Попович.

"Шахиды" продолжают атаковать украинские города: последнее