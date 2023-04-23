Військовий оглядач порівняв дрони "Ланцет" і "Шахід": у чому їхня небезпека

Росія отримала чергову партію іранських дронів "Шахід". Агресорка має і власне виробництво дронів-камікадзе "Ланцет", однак через низку причин вона досі надто залежна від постачання іранського типу безпілотників.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він назвав основні відмінності російських та іранських безпілотників.

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"Ланцет" – це баражуючий боєприпас, що призначений для контрбатарейної боротьби. Перші повідомлення про його використання з'явилися влітку 2022 року, зауважив Попович.

Російські БпЛА

"Ланцети" випробовувалися ще в Сирійській воєнній кампанії. Це досить давня розробка, але російські генерали вважали, що ці дрони російській армії не потрібні.

Коли почали з'являтися далекобійні та точні артилерійські системи, передусім західного зразка в розпорядженні ЗСУ, російські генерали зрозуміли, що в принципі адекватних засобів контрбатарейної боротьби в них немає, тоді вони почали виробляти ці "Ланцети",

– прокоментував спікер.

Військовий оглядач додав, що в росіян є ще один варіант – безпілотник "Орлан". Це так само баражуючий боєприпас. Він працює у досить ефективній та небезпечній зв'язці, коли безпілотник "Орлан" наводить на ціль, а "Ланцет" уже безпосередньо її знищує.

Найбільш небезпечними вони є для гаубиць, більш броньована техніка, така як танк чи самохідна артилерійська установка, є менш вразливою. Велику кількість гармат було знищено якраз за допомогою цих російських "Ланцетів", розповів експерт.

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Яка різниця між російськими та іранськими дронами

"Шахід" дещо відрізняється від російських безпілотників, зауважив Попович. Якщо "Ланцет" має дальність 40 кілометрів, то "Шахіди" летять на далекі відстані і використовуються для атак українських міст та знищення інфраструктури.

Чому таких безпілотників не було на озброєнні у Росії, можна багато причин назвати. Починаючи від розпилу грошей до неуважності до подібних засобів ураження,

– повідомив Попович.

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