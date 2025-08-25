В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте 23 – 24 августа. Российская оккупационная армия продолжает вести активное наступление вдоль фактически всей линии фронта, однако Силы обороны отражают штурмы врага. В частности, ВСУ удалось достичь определенных успехов на Покровском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Как изменилась ситуация на линии фронта? 24 августа боевые действия продолжались в неопределенных районах Курской области.



В тот же день российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но подтвержденного продвижения не достигли.



По данным ISW, недавно российские войска продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в пределах центрального Волчанска (к северо-востоку от Харькова).



Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в пределах центрального Волчанска (к северо-востоку от Харькова). 23 и 24 августа российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Амбарного и Хатнего, но не продвинулись.



вблизи Амбарного и Хатнего, но не продвинулись. Также враг продолжил штурмы на Купянском, Боровском, Лиманском, Северском, Часовоярском и Торецком направлениях, но подтвержденных успехов не достиг. Ситуация на фронте / Карты ISW Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи от 23 августа свидетельствуют, что ВСУ вернули под контроль Михайловку (к востоку от Покровска), продвинулись на юг от Мирного (к северо-востоку от Михайловки) и на север от Миролюбовки (чуть южнее Михайловки). Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 24 августа также заявил, что Михайловку освободили в результате успешных контратак. На Новопавловском, Великомихайловском направлениях, а также в восточной и западной частях Запорожской области 24 августа враг наступал, но подтвержденных успехов не имел.



Ограниченные наземные атаки продолжались и на Херсонском направлении 23 – 24 августа, однако также без продвижений. Что сейчас происходит в Донецкой области: последние новости В День Независимости главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Покровском направлении. Он сообщил, что украинские силы контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.



Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов ранее сообщал, что россияне на Покровском направлении имеют вдвое больше военных (110 тысяч), чем население города до войны (60 тысяч).