Россияне не оставляют намерения захватить как можно больше территорий. В то же время украинские Силы обороны мужественно сдерживают действия врага.

За прошедшие сутки на фронте произошло 159 боестолкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте на 4 октября?

Противник за прошедшие сутки бил на фронте ракетами и нанес 67 авиаударов. Также совершил более 4 400 обстрелов, в том числе 93 – из РСЗО. Кроме этого поразил 6 264 дронами-камикадзе.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 12 авиаударов, в общем сбросил 25 КАБов и совершил 198 обстрелов, в том числе 15 – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 13 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении вчера состоялось три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмы в районах Купянска, Радьковки и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Карповки, Среднего, Шандриголово, Колодязов и Торского.

На Северском направлении ВСУ отбили пять атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Торецком направлении враг совершил десять атак у Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмов агрессора у Владимировки, Разино, Никаноровки, Родинского, Новоэкономического, Миролюбовки, Покровска, Звирово, Котлиного, Удачного, Новосергиевки и Филиала.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах Зеленого Гая, Сосновки, Вороного, Январского, Новоивановки, Новогригорьевки и в сторону Новониколаевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили семь атак россиян в районе Полтавки.

На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Какие последние изменения на фронте?