Активные атаки врага, полсотни боев на Покровском направлении: карта фронта 20 сентября
- В течение суток зафиксировано 165 боевых столкновений, больше всего враг штурмует на Покровском направлении.
- На разных направлениях, таких как Северо-Слобожанский, Курский, Лиманский, и Торецкий, также происходили многочисленные атаки, одновременно на Гуляйпольском направлении враг не проводил наступательных действий.
За прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Россияне прорываются на Запорожье и в районе Лимана: обзор фронта от ISW
Какая ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 9 боестолкновений. В Генштабе указали, что также враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 27 управляемых бомб, а также совершил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении российская армия 5 раз штурмовала позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в направлении Одрадного.
На Купянском направлении за сутки произошло 3 атаки агрессора. ВСУ отражали штурмовые действия врага в районах Степной Новоселовки и Песчаного.
На Лиманском направлении противник атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее.
Враг атаковал на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении, в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Выемки и Дроновки, оккупанты 9 раз атаковали позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения, россияне атаковали в районе Ступочек.
На Торецком направлении агрессор совершил 19 атак в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Иванополье, Степановки.
Ситуация возле Торецка: смотрите на карте
На Покровском направлении ВСУ остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное, Красный Лиман, Новопавловка.
Россияне 50 раз пытались штурмовать на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении враг 33 раза атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Филиал, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новоивановка, Поддубное, Зеленый Гай, Толстой, Январское, Новониколаевка и Ольговское.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении, армия Кремля дважды наступала в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска.
На Приднепровском направлении противник 2 раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Ситуация на поле боя
Согласно утренней сводке Генштаба 19 сентября относительно ситуации на фронте в течение суток 18 сентября зафиксировано 223 боевых столкновения. На Покровском направлении – горячее, там наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора.
На днях офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс" в эфире 24 Канала рассказал, что оккупанты перебрасывают на это направление много ресурсов и пытаются наступать в сторону Днепра.
По его словам, если раньше военные фиксировали единичные перемещения легкой или грузовой техники для проведения ротаций, то по состоянию на сейчас кое-где есть и колонны автомобильной техники, большое количество мотоциклов.