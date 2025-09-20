За прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне прорываются на Запорожье и в районе Лимана: обзор фронта от ISW

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 9 боестолкновений. В Генштабе указали, что также враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 27 управляемых бомб, а также совершил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении российская армия 5 раз штурмовала позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в направлении Одрадного.

На Купянском направлении за сутки произошло 3 атаки агрессора. ВСУ отражали штурмовые действия врага в районах Степной Новоселовки и Песчаного.

На Лиманском направлении противник атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее.

Враг атаковал на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении, в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Выемки и Дроновки, оккупанты 9 раз атаковали позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения, россияне атаковали в районе Ступочек.

На Торецком направлении агрессор совершил 19 атак в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Иванополье, Степановки.

Ситуация возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное, Красный Лиман, Новопавловка.

Россияне 50 раз пытались штурмовать на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 33 раза атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов Филиал, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новоивановка, Поддубное, Зеленый Гай, Толстой, Январское, Новониколаевка и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении, армия Кремля дважды наступала в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении противник 2 раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Ситуация на поле боя