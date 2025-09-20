Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіяни прориваються на Запоріжжі та у районі Лимана: огляд фронту від ISW

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 9 боєзіткнень. В Генштабі вказали, що також ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих бомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 3 – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російська армія 5 разів штурмувала позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 3 атаки агресора. ЗСУ відбивали штурмові дії ворога в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку противник атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє.

Ворог атакував на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку, в районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Дронівки, окупанти 9 разів атакували позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 3 боєзіткнення, росіяни атакували у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку агресор здійснив 19 атак у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки.

Ситуація біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка.

Росіяни 50 разів намагалися штурмувати на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 33 рази атакував українські позиції у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку, армія Кремля двічі наступала у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку противник 2 рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Ситуація на полі бою