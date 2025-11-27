Оккупанты продолжают штурмовать и атаковать на поле боя. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 213 боевых столкновений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне продвигаются в Покровске, зашли на окраины Северска и готовят штурм Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 2 боестолкновения. Россияне нанесли 4 авиационных удара, сбросив при этом 9 КАБов, совершил 174 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Волчанска, Синельниково, Амбарного, Двуречанского и в сторону Колодязного.

На Куп'янском направлении вчера произошло 6 боестолкновений. Силы обороны остановили штурмовые действия врага в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 44 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Нововодяное, Новоегоровка, Новоселовка, Копанки, Колодези, Среднее, Редкодуб, Карповка, Заречное и в сторону населенных пунктов Лиман и Дробышево.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Славянском'янском направлении Силы обороны остановили 14 наступательных действий захватчиков в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Новоселовки, Выемки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении наши войска отбили 4 атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Яблоновка, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Ялта и Дачное.

ВСУ остановили вражеские штурмы на Покровском направлении: смотрите на карте

На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Алексеевка, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 22 вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Яблочное, Зеленый Гай и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки на позиции наших войск вблизи населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Ситуация на поле боя: последние новости

Согласно отчету Генштаба ВСУ, россияне в течение суток 26 ноября нанесли 66 авиационных ударов, сбросив 162 управляемые авиабомбы. Кроме этого, враг совершил 4013 обстрелов, в частности 60 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4388 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Партизанское Сумской области; Дружковка, Краматорск Донецкой области; Гавриловка, Диброва, Великомихайловка Днепропетровской области; Косовцево, Гуляйполе, Воздвижовка, Новое Поле Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.