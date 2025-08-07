Лиманское направление является одним из самых тяжелых на линии фронта – больше чем здесь россияне атакуют только в районе Покровска. Одно из подразделений, которое держит оборону на этом участке, является 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго.

24 Канал имел возможность побывать на позициях у бригады, понаблюдать за работой бойцов и пообщаться с ними. В частности мы встретились с командиром батальона "Внуки Адольфивны" Юрием Горбцом с позывным "Юдж". И эта встреча состоялась не где-нибудь, а на командно-наблюдательном пункте, откуда происходит управление боями на линии соприкосновения.

О ситуации на Лиманском направлении, тактике россиян, использовании новых технологий, изменении в управлении, мобилизации и не только читайте в эксклюзивном интервью комбата "Юджа" для 24 Канала.

Интересно "Угроза будет постоянно": интервью добровольца из Харькова о фронте, уклонистов и окончании войны

"Положительная в нашу сторону": о ситуации на Лиманском направлении

По сводкам Генштаба, на Лиманское направление, после Покровского, приходится наибольшее количество российских атак и такая динамика сохраняется уже достаточно долгое время. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас именно в зоне ответственности вашего батальона?

Сейчас ситуация стабильная, более того, даже положительная в нашу сторону. Нам удалось восстановить положение на определенных участках. Пока рано говорить о локации и площади, но у нас есть успехи.

Соответственно, на этом участке нет успехов у противника, однако несколько сложнее ситуация у смежных подразделений. Однако все же в целом сейчас несколько лучше, чем было, например, несколько месяцев назад.

То есть в течение последних нескольких месяцев ситуацию удалось выровнять?

Так точно.

Россияне прилагают сейчас немалые усилия на Лиманском направлении, а каковы их стратегические цели здесь?

Противник хочет захватить город Лиман. Конечно, они пытались это сделать еще до конца этой весны, но не получается.

Они имеют определенные локальные успехи в нескольких населенных пунктах, но если говорить о стратегических планах, то они хотят выйти на Лиман и сделать оперативное окружение Боровой.



Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

"Отправляют в штурм с минами": о тактиках россиян

Какими тактиками пользуются россияне? То есть они сейчас делают акцент на пеших штурмах или происходит определенное привлечение техники?

Сейчас у них определенный симбиоз. Они, скажем так, прощупывают почву, штурмуют малыми пешими группами. Кроме того, отправляют пехоту в штурм с минами ТМ-72 для того, чтобы уничтожить укрытие наших военнослужащих. Однако такая тактика не приносит им желаемого успеха.

Также они пробуют использовать мототехнику. То есть речь идет о штурмах с привлечением 4 – 6 мотоциклов. Едут они, конечно, без брони и пытаются заехать глубоко в тыл для проведения диверсий. Однако и это не получается, потому что их уничтожают наши средства еще на подступах.

Недавно вот была попытка штурма на бронетехнике. Она не доехала, потому что мы ее поразили на очень далеких подступах.

Поэтому пока у них эффективно выходят лишь привычные штурмы малыми группами пехоты.

С нашей стороны, как мы в основном противодействуем вражеским атакам? Используем только дроны или для поражений удается применить и другие средства?

Сейчас у нас такая ситуация, что чувствуется определенный снарядный голод в артиллерии, которая добавлена в нашу батальонно-тактическую группу. Что касается калибра 105 миллиметров – с этим у нас очень большие проблемы, потому что нет достаточного снабжения. Со 120-м ситуация немного лучше.

Основные наши средства поражения – минометы, артиллерия и, бесспорно, дроны. Они являются самыми эффективными средствами сейчас. И речь идет о дронах всех типов – бомбардировщики, в частности, тяжелые, такие как "Баба Яга", также FPV различных типов – обычные на радиоуправлении и на оптоволокне.

Как "Внуки Адольфовны" ликвидируют оккупантов: смотрите видео

В нашей полосе ответственности работают и подразделения, которые добавлены к нам и являются очень профессиональными, например, известное подразделение К2. Поэтому дистанция поражения противника у нас существенно увеличилась. То есть мы можем выявлять и поражать противника на больших дистанциях.

Важно! Сейчас идет сбор на беспилотники для батальона "Внуки Адольфовны" 66-й ОМБР. Цель сбора – 200 000 гривен. Приобщиться к сбору можно донатом:

на банке;

по номеру карты 4441 1111 2604 5917.



И помните, что маленьких донатов не бывает, а каждая гривна – важна.

"Людей не хватает критически": о мобилизации и нехватке специалистов

Вы упомянули о том, что в определенной степени ощущается снарядный голод в батальоне, а как насчет человеческого ресурса? Не хватает людей?

Он ощущается всегда. Не забывайте, что мы воюем против страны, в которой значительно больше населения, чем у нас. И у них нет проблем с мобилизацией, постоянных жалоб на ТЦК. Кстати, из-за этих жалоб кажется, будто это не они на нас, а мы на них напали. Потому что гражданин Украины знает, что у него есть права, но забыл, что у него есть обязанности. Статью 65 Конституции никто не отменял.

Все думают, будто здесь военные, которых мама родила уже в пикселе. А людей не хватает критически. Причем не только пехотинцев, которые должны уничтожать противника в ближнем бою. Не хватает специалистов, пилотов.

У нас ни в одном подразделении 66-й бригады ни один пилот никогда не шел с автоматом на позиции пехоты. То есть у нас таких случаев, когда операторов БПЛА бросают на штурм, просто нет. У нас пилоты являются специалистами в своем деле.

Да, есть кадровый дефицит, поэтому мы были бы рады видеть в своей бригаде специалистов и особенно пилотов.

"Это можно восстановить, а жизнь – бесценна": о перспективе НРК на фронте

Если мы говорим о специалистах, то речь идет только об операторах БПЛА или и о специалистах по другим направлениям?

В наш батальон в первую очередь нужны операторы беспилотников. Однако, кроме того, мы еще развиваем такое направление как наземные роботизированные комплексы, то есть НРК, которые позволят нам проводить логистические мероприятия, доставлять пехоте патроны, медикаменты, продукты, бревна для блиндажей и проводить эвакуацию раненых, когда эвакуационная группа не может приехать к позициям, а это вопрос жизни и смерти.

То есть НРК позволят доехать туда, где не может доехать броня, потому что она уязвима перед теми же FPV-дронами. Например, М113 достаточно громкая и ее даже акустически легко обнаружить, поэтому на нее охотится противник. Зато роботизированный комплекс тихий. Если миссия по спасению бойца правильно спланирована, то он может подъехать и забрать его. Это действенное средство, но нужны операторы для таких комплексов.

Также мы запускаем подразделение охотников на пилотов противника. В моем понимании это подразделение, которое сбивает дроны непосредственно над пехотными позициями, не давая врагу делать сбросы. Противник теряет борта и, соответственно, теряет возможность осуществлять давление на позицию. Также подразделение должно заниматься поиском и фиксацией вражеского оборудования. То есть оно пролетает, обнаруживает антенну противника, после чего своими силами и средствами уничтожает ее.

Упомянутые вами наземные роботизированные комплексы уже прошли испытания в боевых условиях в бригаде или пока соответствующее подразделение только на этапе формирования?

В подразделениях, которые добавлены к нам, НРК работают и мы видим эффективное использование наземных роботизированных комплексов также у смежных подразделений.

Нет желания стоять в стороне. Мы не имеем права не развивать это направление, потому что оно эффективно. Он позволяет нам не терять людей. Если мы потеряем этого робота, то это можно восстановить, а человеческая жизнь – бесценна.



"Юдж" – командир батальона "Внуки Адольфивны" / Фото 24 Канала

"Не хватает молодежи, которая играла на приставках": о новобранцах в бригаде

На какие должности чаще всего претендуют новобранцы в бригаде?

Пилотное направление сейчас самое популярное среди новоприбывших. Однако у нас есть определенная проблема – мы получаем новобранцев не то что бы из "остатков", однако по распределению часто к нам попадает, например, человек, которому 50 лет, и он в жизни не видел компьютера и джойстика в руках не держал. Такой человек пилотом не станет. Потому что когда ты впервые в жизни увидел дрон, то вряд ли ты будешь на нем эффективно летать. Хотя и действительно есть талантливые ребята. Например, был у нас экскаваторщик. Пришел в армию и обнаружил у себя талант к управлению дронами. И вот он оператор БПЛА. Однако это исключение.

Очень необходима молодежь, которая играла на приставках, которая знает, что такое джойстик, которая понимает электронику. Специалисты нужны, которые знают о частотных диапазонах. Операторы свадебных дронов в гражданской жизни. Есть очень большая потребность именно в молодежи.

Сейчас ситуация такая, что те, кто приходит к нам по распределению, это в основном пехотинцы. По прибытии они сначала проходят дополнительное обучение.

66-я бригада не включена в перечень тех, где молодежь может подписывать контракт 18 – 24. Проводится ли сейчас работа для того, чтобы это изменить, или этот вопрос пока не стоит?

Скажу честно, не имею информации о том, происходит ли работа по этому поводу. Однако я бы хотел, чтобы мы были в списке подразделений, которые получают эту возможность пополнять личный состав.

Потому что поступление по распределению у нас критически малое, из-за чего вместо нормального срока ребята должны быть на позициях значительно дольше. Это надо менять и рекрутинг как раз имеет целью это сделать.

На сколько усложнена работа пехоты в условиях нехватки людей?

У нас в подразделении ситуация такая, что ротации происходят где-то раз в 20 дней. Где-то она длится больше месяца. Ситуация такая, что пехотинец должен держать рубежи, потому что его просто некем заменить.

Вы понимаете, что нельзя просто забрать пехотинца с направления, где он находится, потому что для этого его надо заменить. Надо, чтобы кто-то пришел вместо него. Однако, очевидно, кто-то держит Ивано-Франковский фронт и не желает участвовать в армии.

"Развязывает руки": кто такой капитан боя и как это меняет правила игры

Знаю, что с недавних пор у вас появилась должность капитана боя. Что она предусматривает?

Сейчас это внештатная должность и мы только учимся. Нам еще нужно много вещей сделать в этом направлении, однако мы имеем определенное понимание.

Кто такой капитан боя?

Должность капитана боя является классической для армий стран НАТО. То есть это человек, который осуществляет непосредственное командование боевыми действиями в соответствии с целями, определенных командиром. В Украине такая должность появилась не так давно – только в прошлом году. В частности, довольно эффективно ее внедрила 3-я отдельная штурмовая бригада.

Что изменилось с появлением капитана боя?

Упростилась интенсивность управления и вовлеченность меня как командира и моих заместителей непосредственно к управлению боевыми действиями. Это немного развязало мне руки и появилось больше времени, чтобы больше внимания уделять подразделениям и планированию задач.

Я думаю, что в будущем это будет гораздо эффективнее работать, когда мы хотя бы на половину реализуем план по внедрению этой должности.

А как происходило назначение на должность? Был отбор или кому-то поручили задачу отвечать за новое направление?

На самом деле у нас ситуация такая, что люди, которые были вовлечены в боевую работу, получили новые инструменты и учатся сейчас их использовать. К моменту введения этой должности подразделение же вело свою работу и осуществлялось боевое управление на командно-наблюдательном пункте. Сейчас у нас больше инструментов, конечно, и мы учимся.



"Кислый" – капитан боя "Внуков Адольфиевны" / Фото 24 Канала

Желательно, конечно, чтобы у нас появилась институция для обучения именно капитанов боя и чтобы они уже приходили как специалисты в подразделение, как офицеры других направлений – начальник разведки, начальник артиллерии, заместители командира. Чтобы была эта культура воспитания капитанов боя.

Введение внештатной должности капитана боя сейчас является единственным изменением, которое появилось с переходом на систему корпусов?

Есть нюансы определенные, которые бы мне хотелось внедрить. Появление капитана боя развязало мне руки и дало немного времени, которое можно потратить, например, на то, чтобы выяснить, на какие направления надо распределить силы, средства и усилия.

У нас появились дежурные по беспилотным системам, которые ведут наблюдение и полностью управляют подразделениями разведки. Есть дежурный, который занимается исключительно нанесением огневого поражения, то есть дежурный беспилотных систем, который командует сбросами и FPV.

Никто не забывает о начальнике артиллерии, который работает на своем направлении, но это практика со времен еще 1942 года.

Разведка, планирование и другие аспекты более-менее стали на свои места и стали более структурированными. Я бы сказал, более правильными.

Больше о работе командно-наблюдательного пункта и, собственно, капитана боя мы расскажем в следующих материалах о работе 66 бригады. Не пропустите!