Президент США Дональд Трамп не имеет настоящих рычагов давления на Россию. Единственное, что он может сделать сейчас – это согласиться с принятым в 18-м пакете санкций ЕС против России прайс-кепом максимальной цены на российскую нефть 47,5 долларов за баррель.

Однако реально повлиять на урегулирование войны России против Украины может только Китай. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Почему Трамп не имеет рычагов?

Олег Пендзин отметил, что Трамп сегодня не имеет механизмов против России. Общий объем товарооборота между Россией и США составляет 3,5 миллиарда долларов в год. Например, товарооборот между Европой и Штатами – на уровне 750 – 800 миллиардов долларов.

Трамп угрожает ввести вторичные санкции против России. Прежде всего относительно Китая это невозможно, потому что сейчас США не будут усложнять торговые переговоры с Пекином еще санкциями. В то же время Индия имеет чрезвычайно малый товарооборот с Штатами. Также там уже заявили, что продолжат покупать российскую нефть минимум для внутреннего потребления.

Более действенным является 18-й пакет санкций Европейского Союза, который с 1 января 2026 года запретил попадание нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, на свой внутренний рынок. Три крупные индийские нефтеперерабатывающие компании уже провели аукционы по закупке нефти из Персидского залива на переработку на ноябрь – декабрь 2025 года.

Единственное, что Трамп мог бы сделать без большого осложнения для экономики США – это по крайней мере согласиться с принятым в 18-м пакете санкций Европы прайс-кепом максимальной цены на российскую нефть 47,5 долларов за баррель. На данный момент из стран G7 только США не поддержали его. Все остальные поддержали,

– сказал экономист.

По его словам, это резко усилило бы и увеличило бы общее количество перевозки российской нефти теневым танкерным флотом. Но по крайней мере это был бы хоть какой-то шаг со стороны США, которые усиливал бы давление на Россию.

"Все будет зависеть от позиции Пекина"

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба убежден, что перспективы окончания российско-украинской войны лежат в Пекине, того, каким образом она будет закончена. Потому что уровень зависимости российской экономики от Китая является катастрофическим.

Именно КНР на данный момент одним своим решением, даже не публичным, может настолько ухудшить экономическую ситуацию в России, что они будут вынуждены идти на любые уступки,

– подчеркнул он.

Сейчас в России фактический дефицит бюджета составляет примерно 5 триллионов рублей. В бюджете стоит 3,8 триллиона. Реальных средств на покрытие этого дефицита – 2,7 триллиона из фонда национального благосостояния. Больше средств нет. Если поднимать налоги и девальвировать российский рубль – это увеличивать количество банкротов малых и средних предприятий, а также сильно наращивать инфляцию в России, что ударит по населению.

Говорят, что на встрече Си Цзиньпина и Владимира Путина российский диктатор будет просить предоставить стабилизационный кредит от Китая в юанях для России, чтобы покрыть дефицит бюджета. Прогнозируют, что в 2025 году дефицит будет на уровне 7,5 – 8 триллионов рублей. Примерно в таком объеме Кремль будет просить средства для покрытия дефицита.

Этот момент будет переломным. Именно тогда будет понятно, какая позиция Китая. Если Пекин предоставит кредит, Россия сможет воевать и в 2026 году. Если нет, то война закончится к концу 2025 года. Потому что покрывать дефицит не будет из чего,

– считает Пендзин.

