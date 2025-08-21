Как вторичные тарифы давят на Россию?

Москве даже приходится продавать нефть ниже рыночной цены, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Россия надеется удержать Индию на нефтяном крючке: обещает помощь и скидки

Снижение цен играет на руку Индии.

По данным Bloomberg. индийские государственные НПЗ 18-19 августа начали больше покупать нефти из России.

Торговый представитель России в Индии Евгений Грива заявил, что Индия получила 5% скидку на российскую нефть, поэтому Кремль ожидает, что объем закупок сохранится на нынешнем уровне.

Как узнали СМИ Россия увеличила скидку за баррель марки Dated Brent, с 1 доллара в июле до 2,50 доллара в августе. Это, очевидно, должно стать стимулом для индийских компаний покупать нефть из России, несмотря на новые тарифы США.

Китайские компании также не упустили возможность воспользоваться выгодными условиями для закупки российской нефти.

Когда индийские государственные компании сократили закупку нефти из России из-за угроз Трампа по вторичным тарифам, китайские НПЗ, наоборот, активизировались.

Аналитические данные показывают, что в августе Китай поставлял 75 000 баррелей марки Urals в сутки, тогда как средний показатель закупок с начала 2025 года составлял лишь 40 000 баррелей.

Таким образом, Россия может понести дополнительные потери из-за вторичных тарифов США, если Кремль не сможет убедить страны покупать больше нефти, чтобы компенсировать разницу между скидками и рыночной ценой.

Вторичные санкции, вероятно, и в дальнейшем будут усиливать давление на российскую экономику, подрывая ее нефтяные доходы, которые являются критически важными для финансирования Кремлем войны против Украины,

– считают в ISW.

Как вторичные тарифы влияют на торговлю нефтью?