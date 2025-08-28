Президент США Дональд Трамп не має справжніх важелів тиску на Росію. Єдине, що він може зробити зараз – це погодитися з прийнятим у 18-му пакеті санкцій ЄС проти Росії прайс-кепом максимальної ціни на російську нафту 47,5 доларів за барель.

Однак реально вплинути на врегулювання війни Росії проти України може лише Китай. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Чому Трамп не має важелів?

Олег Пендзин зазначив, що Трамп сьогодні не має механізмів проти Росії. Загальний обсяг товарообігу між Росією та США складає 3,5 мільярда доларів на рік. Наприклад, товарообіг між Європою і Штатами – на рівні 750 – 800 мільярдів доларів.

Трамп погрожує запровадити вторинні санкції проти Росії. Насамперед щодо Китаю це неможливо, тому що зараз США не будуть ускладнювати торгівельні перемовини з Пекіном ще санкціями. Водночас Індія має надзвичайно малий товарообіг з Штатами. Також там вже заявили, що продовжать купувати російську нафту мінімум для внутрішнього споживання.

Дієвішим є 18-й пакет санкцій Європейського Союзу, який з 1 січня 2026 року заборонив потрапляння нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, на свій внутрішній ринок. Три великі індійські нафтопереробні компанії вже провели аукціони щодо закупівлі нафти з Перської затоки на переробку на листопад – грудень 2025 року.

Єдине, що Трамп міг би зробити без великого ускладнення для економіки США – це принаймні погодитися з прийнятим у 18-му пакеті санкцій Європи прайс-кепом максимальної ціни на російську нафту 47,5 доларів за барель. На цей момент з країн G7 тільки США не підтримали його. Всі інші підтримали,

– сказав економіст.

За його словами, це різко посилило би і збільшило би загальну кількість перевезення російської нафти тіньовим танкерним флотом. Але принаймні це був би хоч якийсь крок з боку США, які посилював би тиск на Росію.

"Усе залежатиме від позиції Пекіна"

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу переконаний, що перспективи закінчення російсько-української війни лежать у Пекіні, того, в який спосіб вона буде закінчена. Тому що рівень залежності російської економіки від Китаю є катастрофічним.

Саме КНР на цей момент одним своїм рішенням, навіть не публічним, може настільки погіршити економічну ситуацію в Росії, що вони будуть вимушені йти на будь-які поступки,

– підкреслив він.

Зараз у Росії фактичний дефіцит бюджету складає приблизно 5 трильйонів рублів. В бюджеті стоїть 3,8 трильйона. Реальних коштів на покриття цього дефіциту – 2,7 трильйона з фонду національного добробуту. Більше коштів немає. Якщо підіймати податки і девальвувати російський рубль – це збільшувати кількість банкрутів малих і середніх підприємств, а також сильно нарощувати інфляцію в Росії, що вдарить по населенню.

Говорять, що на зустрічі Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна російський диктатор буде проси надати стабілізаційний кредит від Китаю в юанях для Росії, щоб покрити дефіцит бюджету. Прогнозують, що у 2025 році дефіцит буде на рівні 7,5 – 8 трильйонів рублів. Приблизно у такому обсязі Кремль буде просити кошти для покриття дефіциту.

Цей момент буде переломним. Саме тоді буде зрозуміло, яка позиція Китаю. Якщо Пекін надасть кредит, Росія зможе воювати і в 2026 році. Якщо ні, то війна закінчиться до кінця 2025 року. Тому що покривати дефіцит не буде з чого,

– вважає Пендзин.

