Ситуация на Юге активная. Враг пытается выявить слабые места в украинской обороне, однако Вооруженные Силы дают достойный отпор врагу.

В частности, на днях бойцы ВМС уничтожили российский катер в районе Тендровской косы. В эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук подробно рассказал о ситуации на Юге и потенциальных угрозах.

Читайте также 21 ликвидирован, 17 раненых: оккупанты перестреляли друг друга на Херсонском направлении

Какие успехи ВСУ на Юге?

Как отметил Братчук, Тендровская и Кинбурнская косы на сегодня оккупированы, что мешает Силам обороны контролировать часть Черного моря. Враг там зарылся в норки, но эти локации нам необходимы, ведь это один из путей в Крым.

В целом ситуация на Юге очень активная. Несмотря на то, что возможно медийно о Приднепровском направлении меньше говорят, хотя вспоминают, ведь враг периодически делает вбросы, что якобы чуть ли не завтра побежит с лодками форсировать Днепр, что невозможно на сегодня.

У врага нет таких ресурсов. Оккупанты вынуждены перебрасывать определенные подразделения на Покровский отрезок фронта. Но из-за этого внимание к правому берегу меньше не станет,

– сказал представитель УДА.

Он напомнил, что среди всех оккупационных войск России едва ли не самая большая группировка войск "Днепр". Также россияне активны на Запорожском направлении. Во время механизированного штурма врагом в районе Работино на Запорожье было подбито два танка, 3 БПМ. Также поражена боевая машина "Тигр". Есть погибшие и раненые.

Не прошла колонна. За это надо поблагодарить 118-ю бригаду. Отработали ребята просто суперово,

– добавил Братчук.

На Запорожье враг, очевидно, главным вектором выбрал Степногорск. Ведь это высоты, которые в случае оккупации дали бы возможность доставать ствольной артиллерией до окраин города Запорожье.

"Были даже ордынские набеги в Степногорск. Уничтожили всех, отбросили на те локации, с которых они стартовали", – отметил представитель УДА.

На сегодня ситуация выглядит так, что враг на этом направлении, вероятнее всего, и будет пытаться атаковать.

Какова ситуация на Южном направлении?