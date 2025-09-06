Россия оказалась в сложном положении: ее нефтеперерабатывающая отрасль не может работать на полную мощность, как это было до ударов ВСУ по НПЗ. Более того, страна уже не способна обеспечить военных бензином.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала рассказал, что для подрыва нефтеперерабатывающей отрасли России оказалось достаточно системных ударов дронами по НПЗ. Во временно оккупированной Луганской области уже нет бензина, хотя она одновременно является логистическим хабом для оккупационных войск.

Какова ситуация с нефтеперерабатывающей отраслью в России?

Топливо там выдают только чиновникам по талонам.

"Я видел плач российского военкора с пышной бородой, грубым видом, но с истерикой, что в оккупированной территории Луганской области нет бензина. К чему это приведет? Очень просто – к появлению огромного количества перепродажи бензина и солярки российскими солдатами на местах", – сказал Иван Тимочко.

Он пояснил, что теневой бизнес по продаже военного топлива будет процветать. Это также повлияет на работу вражеской логистики. Конечно, полностью ее это не сорвет, но приведет к кражам топлива у военных.

"Я удивлен, что противник в Луганской области логистически не обеспечил на прифронтовой и фронтовой зоне заправок, чтобы военные могли пользоваться. Военные часто тоже пользуются гражданскими бензоколонками. У кого есть свой транспорт – так или иначе он его заправляет. Кто военный – это понимает. Потому что, особенно если авто немного лучше, то точно никто не будет заливать топливо худшего качества", – сказал Тимочко.

Он добавил, что далеко не все гражданское население может обратиться в армию и получить талоны, хотя именно оно обеспечивает потребности российских войск: госпитали, магазины с продуктами, различные службы.

Тут эту "боль русского" военкора может понять только военный, который в этой системе служит, работает, воюет каждый день и понимает, насколько все взаимосвязано. Так что это для них серьезная история. Если учесть, что и в Крыму та же самая проблема. То есть все это – оккупированные территории. Я не говорю о глубине России, потому что она меня не интересует,

– добавил Тимочко.

Он пояснил, что если россияне не способны обеспечить логистические районы, где функционирует военное снабжение, и одновременно выделить хотя бы часть цистерн железнодорожного транспорта для подвоза топлива на заправки, потому что все направлено исключительно на армию, – это яркий пример результатов действий ВСУ, которые уничтожают их нефтеперерабатывающую отрасль в глубине России, где нет боевых действий.

ВСУ выбрали правильную стратегию

Он добавил, что ВСУ выбрали правильную стратегию. Украина уже вывела из строя от 20% до 25% нефтеперерабатывающей отрасли противника. Тот не смог удержать ее на уровне, который имел до начала широкомасштабного вторжения. Более того, он не способен наращивать производство – продолжается системный спад.

В условиях, когда растут военные расходы (в прошлом году – 129 млрд, в этом году – 149 млрд прямых расходов, а в следующем они будут еще больше), нефтеперерабатывающая отрасль не обеспечивает достаточных доходов.

Нефтеперерабатывающие и газонефтеперерабатывающие отрасли – это бюджетообразующие отрасли. Экономика России строится на нефти и газе. Это базовое, на чем они держатся,

– подчеркнул Тимочко.

Он добавил, что начиная с 2000-х годов Владимир Путин отдал ряд распоряжений по нефтеперерабатывающей отрасли, в частности по стратегическим объектам. Если в Советском Союзе они в основном располагались под землей, то впоследствии их начали выводить на поверхность и расширять, чтобы удешевить производство и одновременно увеличить прибыль.

В результате огромное количество таких объектов сегодня оказалось в условиях глубокой поражаемости и стало чрезвычайно уязвимым на их территории. На этом этапе ВСУ наносили удары по их нефтеперерабатывающей и нефтетранспортной инфраструктуре с помощью дронов.

И вопрос стоит, и он понимает, почему визжит: потому что понимает, что нефтеперерабатывающая отрасль в любой момент сейчас может оказаться под ракетными ударами Вооруженных сил,

– сказал Тимочко.

Он предположил, что, скорее всего, ракеты уже попадали в цели. Просто россияне это скрывают, чтобы не сеять дополнительную панику.

Удары ВСУ по НПЗ России: что известно о последних успешных ударах?