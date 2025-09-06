Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, какой именно эффект дают атаки по нефтяной отрасли противника. Также украинские силы 5 сентября нанесли удар по большой нефтебазе в оккупированном Луганске.

К теме Атаковали Рязанский НПЗ, важный склад и прочее: Генштаб раскрыл детали успешных ударов

К чему привела атака по Рязанскому НПЗ?

Свитан объяснил, что удар был осуществлен по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, которая имела мощность примерно 6 миллионов тонн нефти в год. В общем проектная мощность Рязанского НПЗ составляет 17,1 миллиона тонн нефти в год.

Сейчас в России, по его словам, перегружены почти все нефтепроводы. В частности, "Дружбу", Новороссийский, Усть-Лужский и Приморский. Именно эти нефтепроводы дают возможность россиянам сбрасывать излишки нефти.

Если их перерубить, то россиянам будет некуда девать свою нефть и они начнут закрывать нефтяные скважины. А для расконсервирования их нужно несколько лет,

– отметил военный эксперт.

После удара по Рязанскому НПЗ в августе, россияне пытались его восстановить, но этот процесс не такой быстрый, как хотелось бы противнику, и не такой долгий, как нужно Украине. Не очень разрушенное производство можно восстановить за 3 – 4 недели. А реальнее, как отметил полковник ВСУ в запасе, – в течение трех месяцев происходит его полное восстановление.

Поэтому нужно наносить удары по российским НПЗ раз в квартал, а лучше – раз в месяц, чтобы не давать россиянам возможности восстановиться,

– подчеркнул он.

Дальнейшие удары по российским НПЗ будут иметь серьезные последствия, которые ощутятся на линии боестолкновения, и они могут привести к развалу России.

Если "Мадьяр продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и его никто не остановит, то к концу 2025 года у россиян не останется нефтяной отрасли. А это значит, что у них не будет денег для поддержания наступательных операций на фронте. Также армия требует много топлива,

– отметил Роман Свитан.

Экономика России может выдержать еще год на печатании денег, а дальше, как заметил военный эксперт, начнется развал страны-агрессора, потому что без наличия у Кремля нефтедолларов он не сможет удержать целостность России. И это механизм победы Украины.

Какова важность "Луганской нефтебазы", которая была поражена дронами?

Также 5 августа был нанесен удар по "Луганской нефтебазе". По словам полковника ВСУ в запасе, был поражен резерв, который нужен россиянам для второй волны наступательных действий.

Техника сейчас вышла на линию боестолкновения и ей нужно топливо, которое россияне перераспределили по определенным запасникам. Один из них – "Луганская нефтебаза", куда враг закачал достаточное количество топлива. Поэтому такие нефтебазы, уверен Свитан, нужно ликвидировать, ведь это приносит положительный эффект.

Что известно об атаке на Рязанский НПЗ?