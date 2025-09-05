Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего СБС Роберта Бровди (Мадьяр).
Что известно об ударе по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в Луганске?
"Мадьяр" отметил, что Рязанский НПЗ – 1 из 4 крупнейших НПЗ в России.
По его словам, по этому НПЗ удар совершил 14-й полк СБС во взаимодействии с Силами специальных операций, ГУР и другими составляющими Сил обороны.
В то же время по "Луганской нефтебазе" удар дронами нанес именно 14-й полк СБС.
Украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" подчеркивает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам России – это не только военная, но и экономическая стратегия.
Каждая точная атака по НПЗ уменьшает возможности врага производить топливо для армии, авиации и логистики,
– отмечает он.
Военный подчеркнул, что последствия уже ощутимы, в частности:
- Россия вынуждена не только сокращать экспорт бензина и дизеля, но и импортировать его из Беларуси.
- растут внутренние цены на топливо, что бьет по гражданской экономике;
- в нескольких регионах фиксируются дефициты, из-за чего вводят ограничения на заправках;
- Кремль вынужден перебрасывать ресурсы на ремонт и охрану объектов вместо финансирования фронта.
Атака на Рязанский НПЗ: основное
- Ночью 5 сентября в Рязани объявили о воздушной тревоге. Вскоре в городе были слышны взрывы. Местные жители начали писать в сети о пожаре на НПЗ.
- Очевидцы заявляли, что видно густой черный дым, который поднимался в небо.
- В то же время губернатор области Павел Малков заявил, что над регионом якобы сбили 8 дронов. По его словам, разрушений гражданской инфраструктуры нет, однако "обломки попали на территорию промышленного предприятия".