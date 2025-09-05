Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего СБС Роберта Бровди (Мадьяр).

Что известно об ударе по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в Луганске?

"Мадьяр" отметил, что Рязанский НПЗ – 1 из 4 крупнейших НПЗ в России.

По его словам, по этому НПЗ удар совершил 14-й полк СБС во взаимодействии с Силами специальных операций, ГУР и другими составляющими Сил обороны.

В то же время по "Луганской нефтебазе" удар дронами нанес именно 14-й полк СБС.

Украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" подчеркивает, что удары по нефтеперерабатывающим заводам России – это не только военная, но и экономическая стратегия.

Каждая точная атака по НПЗ уменьшает возможности врага производить топливо для армии, авиации и логистики,

– отмечает он.

Военный подчеркнул, что последствия уже ощутимы, в частности:

Россия вынуждена не только сокращать экспорт бензина и дизеля, но и импортировать его из Беларуси.

растут внутренние цены на топливо, что бьет по гражданской экономике;

в нескольких регионах фиксируются дефициты, из-за чего вводят ограничения на заправках;

Кремль вынужден перебрасывать ресурсы на ремонт и охрану объектов вместо финансирования фронта.

Атака на Рязанский НПЗ: основное