В частности, жители Рязани жалелись на взрывы в регионе, а также о пожаре на местном НПЗ. Местные власти тем временем сообщили, что пострадавших и разрушений нет, добавив, что произошло падение обломков на территории промышленного предприятия, передает 24 Канал.

Смотрите также Это поражает, – Ходжес сказал, какую ахиллесову пяту России нашла Украина

Что известно об атаке дронов на Россию?

В российском минобороны заявили, что в течение прошлой ночи было обезврежено 92 украинских беспилотника:

15 – над Брянской областью,

️13 – над Ростовской областью,

12 – над Тульской областью,

11 – над Калужской областью,

9 – над Рязанской областью,

8 – над оккупированным Крымом,

7 – над Воронежской областью,

️5 – над Курской областью,

️5 – над Орловской областью,️️

2 – над Липецкой областью,

️2 – над Белгородской областью,

1 – над Смоленской областью,

️1 – над акваторией Черного моря,

1 – над акваторией Азовского моря.

Российские телеграм-каналы писали о том, что Навлю – поселок в Брянской области атаковали FPV-дроны. Отмечается, что их запускали из леса. Заметим, что этот населенный пункт расположен в 70 километрах от госграницы. Там размещена одна из крупнейших точек запуска российских "Шахедов" и баллистики.

Навлю атаковали дроны / Скриншот из соцсети

Также в сети распространяют видео пожара из Липецкой области. Предполагают, что беспилотники могли ударить по заводу "Энергия", расположенном в Ельце.

Что-то горит в Липецкой области: смотрите видео

Обратите внимание! Завод "Энергия" в Ельце неоднократно попадал под атаку БПЛА. Это предприятие обслуживает российский ВПК, в частности производит составляющие для КАБов.

Губернатор Липецкой области в свою очередь заявил, что обломки дрона упали на приусадебный участок одного из частных домов в Ельце. Есть повреждения на фасаде, выбиты окна. В Лебедяни обломками повреждена часть жилого дома, разрушена хозяйственная постройка.

Что известно о последних атаках на Россию?