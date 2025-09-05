Зокрема, жителі Рязані скаржилися на вибухи у регіоні, а також пожежу на місцевому НПЗ. Тамтешня влада тим часом повідомила, що постраждалих і руйнувань немає, додавши, що відбулося падіння уламків на території промислового підприємства, передає 24 Канал.

Дивіться також Це вражає, – Годжес сказав, яку ахіллесову п'яту Росії знайшла Україна

Що відомо про атаку дронів на Росію?

У російському міноборони заявили, що протягом минулої ночі було знешкоджено 92 українські безпілотники:

15 – над Брянською областю,

️13 – над Ростовською областю,

12 – над Тульською областю,

11 – над Калузькою областю,

9 – над Рязанською областю,

8 – над окупованим Кримом,

7 – над Воронезькою областю,

️5 – над Курською областю,

️5 – над Орловською областю,️

2 – над Липецькою областю,

️2 – над Бєлгородською областю,

1 – над Смоленською областю,

️1 – над акваторією Чорного моря,

1 – над акваторією Азовського моря.

Російські телеграм-канали писали про те, що Навлю – селище у Брянській області атакували FPV-дрони. Зазначається, що їх запускали з лісу. Зауважимо, що цей населений пункт розташований за 70 кілометрів від держкордону. Там розміщена одна з найбільших точок запуску російських "Шахедів" та балістики.

Навлю атакували дрони / Скриншот з соцмережі

Також у мережі поширюють відео пожежі з Липецькою області. Припускають, що безпілотники могли вдарити по заводу "Енергія", розташованому в Єльці.

Щось горить у Липецькій області: дивіться відео

Зверніть увагу! Завод "Енергія" у Єльці неодноразово потрапляв під атаку БпЛА. Це підприємство обслуговує російський ВПК, зокрема виготовляє складові для КАБів.

Губернатор Липецької області своєю чергою заявив, що уламки дрона впали на присадибну ділянку одного із приватних будинків у Єльці. Є пошкодження на фасаді, вибиті вікна. У Лебедяні уламками пошкоджено частину житлового будинку, зруйновано господарську споруду.

Що відомо про останні атаки на Росію?