Деталі про атаку на Рязань та її наслідки 24 Канал розповідає з посиланням на росЗМІ.
Що відомо про атаку на Рязань?
Вночі 5 вересня у Рязані оголосили про тривогу. Згодом там прогриміли вибухи. Місцеві жителі почали писати у мережі про пожежу на НПЗ. Очевидці розповідають про густий чорний дим, який здіймається у небі над містом.
Офіційної інформації про атаку поки немає.
У Рязані вночі 5 вересня чули вибухи / Фото росЗМІ
Що відомо про попередні вибухи у Росії на окупованих територіях?
- Пізно ввечері 4 вересня гучно було в окупованому Луганську. Опісля помітили потужне займання. Дим бачили майже над усім містом. Ймовірно, прилетіло по нафтобазі.
- У ніч на 4 вересня невідомі дрони атакували й Ростовську область. Там БпЛА начебто спричинили "загоряння сухої трави", однак супутникові знімки свідчать про ураження російських радіолокаційних станцій ТРЛК-10 "Скала-М".
- 3 вересня під атакою безпілотників була тяглова підстанція, також у Ростовській області. Через обстріл затримували понад 20 потягів.