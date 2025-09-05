Деталі про атаку на Рязань та її наслідки 24 Канал розповідає з посиланням на росЗМІ.

Що відомо про атаку на Рязань?

Вночі 5 вересня у Рязані оголосили про тривогу. Згодом там прогриміли вибухи. Місцеві жителі почали писати у мережі про пожежу на НПЗ. Очевидці розповідають про густий чорний дим, який здіймається у небі над містом.

Офіційної інформації про атаку поки немає.



У Рязані вночі 5 вересня чули вибухи / Фото росЗМІ

Що відомо про попередні вибухи у Росії на окупованих територіях?