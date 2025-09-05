Про це пише 24 Канал з посиланням на командувача СБС Роберта Бровді (Мадяр).

Що відомо про удар по Рязанському НПЗ та нафтобазі в Луганську?

"Мадяр" зазначив, що Рязанський НПЗ – 1 з 4 найбільших НПЗ в Росії.

За його словами, по цьому НПЗ удар здійснив 14-й полк СБС у взаємодії із Силами спеціальних операцій, ГУР та іншими складниками Сил оборони.

Водночас по "Луганській нафтобазі" удар дронами завдав саме 14-й полк СБС.

Український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" підкреслює, що удари по нафтопереробних заводах Росії – це не лише військова, а й економічна стратегія.

Кожна влучна атака по НПЗ зменшує можливості ворога виробляти паливо для армії, авіації та логістики,

– зазначає він.

Військовий підкреслив, що наслідки вже відчутні, зокрема:

Росія змушена не тільки скорочувати експорт бензину та дизелю, а й імпортувати його з Білорусі.

ростуть внутрішні ціни на пальне, що б'є по цивільній економіці;

у кількох регіонах фіксуються дефіцити, через що вводять обмеження на заправках;

Кремль змушений перекидати ресурси на ремонт та охорону об'єктів замість фінансування фронту.

