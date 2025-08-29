Летнее наступление не завершилось. Это большая кампания 2025 года, начатая Россией. Ее условно разделяют на два этапа: весенне-летний (апрель – июль) и августовско-осенний. В июле враг подтягивал резервы, а уже с августа развернул вторую фазу наступления.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук. Он пояснил, что итоги этой кампании стоит подводить в октябре.

Какая задача была у оккупантов?

Справедливо говорить миру, что летняя кампания России провалилась. Впрочем, расслабляться еще слишком рано, ведь ситуация на Покровском направлении остается очень сложной.

Действия ВСУ сорвали планы россиян захватить Покровск и еще несколько населенных пунктов до осени. Теперь они отложили эти намерения до конца осени.

В то же время их стратегическая задача на 2025 год остается неизменной – установить контроль над всей Донецкой областью.

Эта задача стояла перед россиянами в начале этого года. Мы не дали ее выполнить. Более того – она не будет выполнена. Смогут ли россияне зайти в Покровск? Вопрос стоит очень критично. Трудно определить, будут ли они иметь успех на Покровском направлении, ведь сейчас ситуация действительно сложная и напряженная,

– сказал Андрей Ткачук.

Он добавил, что ВСУ героически выполняют свои задачи и останавливают российское давление на разных направлениях. Они не позволили врагу до начала осени прорваться в крупные населенные пункты.

В то же время ситуация в Донецкой области остается чрезвычайно сложной – особенно в районах Покровска и Лимана. На Харьковщине тяжелым направлением остается Купянск. До октября на этих участках решится много ключевых вопросов.

Разведка уничтожала эшелоны с боеприпасами

На Юге удалось сорвать несколько попыток наступления россиян благодаря слаженному взаимодействию различных подразделений и Главного управления разведки, которое месяцами подрывало логистику врага на территории Запорожской области. Уничтожались эшелоны с боеприпасами, наносились точные и эффективные удары по складам БК и скоплениях личного состава противника.

Удалось фактически сорвать планы россиян до первых дней сентября выйти на штурм населенных пунктов Орехов и Гуляйполе и закрепиться на этой линии. Сейчас они отброшены и пока давить на эти населенные пункты не могут. Однако выбрали другое направление – они ведут наступление на Степногоровку, что за Каменским. Надо признать: ситуация там очень тяжелая,

– сказал Ткачук.

Он добавил, что Степногорск – важный населенный пункт, ведь расположен на высоте. С этой позиции враг может доставать до южных окраин Запорожья и до трассы Запорожье – Орехов, которая является критически важной для логистики. Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться усилить давление именно на Степногорск. Поэтому задача военных – не позволить ему закрепиться на этих высотах.

На какой город надо было раньше обратить внимание?

На Сумщине российское наступление потерпело полный провал. Никаких шансов приблизиться к Сумам и тем более терроризировать город у врага нет. Сейчас там продолжаются успешные контратакующие действия, врага оттесняют, ситуация находится под контролем.

А вот, например, Купянск – это населенный пункт, на который надо было обращать внимание раньше, а не только концентрироваться на Сумах. Важно отслеживать те населенные пункты, возле которых враг накапливает основные силы, а не те, которые он использует только для растяжения нашей обороны,

– подчеркнул Ткачук.

Сумщина стала направлением, куда россияне перебросили силы после контратак ВСУ на Курщине и вытеснения их из части территории Курской области.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите по карте

Они пытались определенными подразделениями приблизиться к областному центру, но эти попытки потерпели полный провал и не имели никаких перспектив. Там обеспечено эффективное взаимодействие ВСУ, поэтому ситуация на этом отрезке линии соприкосновения контролируемая.

