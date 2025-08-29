Летнее наступление еще продолжается: офицер ВСУ оценил ситуацию на самых горячих участках фронта
- Летняя кампания России 2025 года провалилась, но ситуация в Донецкой области остается сложной, особенно в районах Покровска и Лимана.
- На Юге сорваны планы россиян захватить Орехов и Гуляйполе, а на Сумщине их наступление полностью провалилось, обеспечено контролируемую ситуацию.
Враг пытается усилить давление на Степногорск, важный для логистики, тогда как на Харьковщине Купянск остается тяжелым направлением.
Летнее наступление не завершилось. Это большая кампания 2025 года, начатая Россией. Ее условно разделяют на два этапа: весенне-летний (апрель – июль) и августовско-осенний. В июле враг подтягивал резервы, а уже с августа развернул вторую фазу наступления.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук. Он пояснил, что итоги этой кампании стоит подводить в октябре.
Какая задача была у оккупантов?
Справедливо говорить миру, что летняя кампания России провалилась. Впрочем, расслабляться еще слишком рано, ведь ситуация на Покровском направлении остается очень сложной.
Действия ВСУ сорвали планы россиян захватить Покровск и еще несколько населенных пунктов до осени. Теперь они отложили эти намерения до конца осени.
В то же время их стратегическая задача на 2025 год остается неизменной – установить контроль над всей Донецкой областью.
Эта задача стояла перед россиянами в начале этого года. Мы не дали ее выполнить. Более того – она не будет выполнена. Смогут ли россияне зайти в Покровск? Вопрос стоит очень критично. Трудно определить, будут ли они иметь успех на Покровском направлении, ведь сейчас ситуация действительно сложная и напряженная,
– сказал Андрей Ткачук.
Он добавил, что ВСУ героически выполняют свои задачи и останавливают российское давление на разных направлениях. Они не позволили врагу до начала осени прорваться в крупные населенные пункты.
В то же время ситуация в Донецкой области остается чрезвычайно сложной – особенно в районах Покровска и Лимана. На Харьковщине тяжелым направлением остается Купянск. До октября на этих участках решится много ключевых вопросов.
Разведка уничтожала эшелоны с боеприпасами
На Юге удалось сорвать несколько попыток наступления россиян благодаря слаженному взаимодействию различных подразделений и Главного управления разведки, которое месяцами подрывало логистику врага на территории Запорожской области. Уничтожались эшелоны с боеприпасами, наносились точные и эффективные удары по складам БК и скоплениях личного состава противника.
Удалось фактически сорвать планы россиян до первых дней сентября выйти на штурм населенных пунктов Орехов и Гуляйполе и закрепиться на этой линии. Сейчас они отброшены и пока давить на эти населенные пункты не могут. Однако выбрали другое направление – они ведут наступление на Степногоровку, что за Каменским. Надо признать: ситуация там очень тяжелая,
– сказал Ткачук.
Он добавил, что Степногорск – важный населенный пункт, ведь расположен на высоте. С этой позиции враг может доставать до южных окраин Запорожья и до трассы Запорожье – Орехов, которая является критически важной для логистики. Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться усилить давление именно на Степногорск. Поэтому задача военных – не позволить ему закрепиться на этих высотах.
На какой город надо было раньше обратить внимание?
На Сумщине российское наступление потерпело полный провал. Никаких шансов приблизиться к Сумам и тем более терроризировать город у врага нет. Сейчас там продолжаются успешные контратакующие действия, врага оттесняют, ситуация находится под контролем.
А вот, например, Купянск – это населенный пункт, на который надо было обращать внимание раньше, а не только концентрироваться на Сумах. Важно отслеживать те населенные пункты, возле которых враг накапливает основные силы, а не те, которые он использует только для растяжения нашей обороны,
– подчеркнул Ткачук.
Сумщина стала направлением, куда россияне перебросили силы после контратак ВСУ на Курщине и вытеснения их из части территории Курской области.
Они пытались определенными подразделениями приблизиться к областному центру, но эти попытки потерпели полный провал и не имели никаких перспектив. Там обеспечено эффективное взаимодействие ВСУ, поэтому ситуация на этом отрезке линии соприкосновения контролируемая.
Что стоит знать о летнем наступлении?
В мае военный эксперт Давид Шарп отмечал, что основным направлением для наступления может стать выход на границы Донецкой области. Враг может попытаться захватить агломерацию Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск, выходя на нее с разных направлений.
Россияне также планировали во время летнего наступления захватить четыре области и сформировать буферные санитарные зоны. У оккупантов есть некоторое продвижение, но значительных успехов они не достигли.
Каждое лето Россия проводит похожие наступательные операции. В частности, прошлого года их наступление сорвала Курская операция.