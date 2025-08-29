Літній наступ ще триває: офіцер ЗСУ оцінив ситуацію на найгарячіших ділянках фронту
- Літня кампанія Росії 2025 року провалилася, але ситуація на Донеччині залишається складною, особливо в районах Покровська та Лимана.
- На Півдні зірвано плани росіян захопити Оріхів та Гуляйполе, а на Сумщині їхній наступ повністю провалився, забезпечено контрольовану ситуацію.
Ворог намагається посилити тиск на Степногірськ, важливий для логістики, тоді як на Харківщині Куп'янськ залишається важким напрямком.
Літній наступ не завершився. Це велика кампанія 2025 року, розпочата Росією. Її умовно поділяють на два етапи: весняно-літній (квітень – липень) та серпнево-осінній. У липні ворог підтягав резерви, а вже з серпня розгорнув другу фазу наступу.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук. Він пояснив, що підсумки цієї кампанії варто підбивати у жовтні.
Яка задача була в окупантів?
Справедливо говорити світові, що літня кампанія Росії провалилася. Втім, розслаблятися ще надто рано, адже ситуація на Покровському напрямку залишається дуже складною.
Дії ЗСУ зірвали плани росіян захопити Покровськ і ще кілька населених пунктів до осені. Тепер вони відклали ці наміри до кінця осені.
Водночас їхнє стратегічне завдання на 2025 рік залишається незмінним – встановити контроль над усією Донецькою областю.
Ця задача стояла перед росіянами на початку цього року. Ми не дали її виконати. Ба більше – вона не буде виконана. Чи зможуть росіяни зайти в Покровськ? Питання стоїть дуже критично. Важко визначити, чи матимуть вони успіх на Покровському напрямку, адже зараз ситуація дійсно складна й напружена,
– сказав Андрій Ткачук.
Він додав, що ЗСУ героїчно виконують свої завдання й зупиняють російський тиск на різних напрямках. Вони не дозволили ворогу до початку осені прорватися у великі населені пункти.
Водночас ситуація на Донеччині залишається надзвичайно складною – особливо в районах Покровська та Лимана. На Харківщині важким напрямком залишається Куп'янськ. До жовтня на цих ділянках вирішиться багато ключових питань.
Розвідка знищувала ешелони з боєприпасами
На Півдні вдалося зірвати кілька спроб наступу росіян завдяки злагодженій взаємодії різних підрозділів та Головного управління розвідки, яке місяцями підривало логістику ворога на території Запорізької області. Знищувалися ешелони з боєприпасами, завдавалися точні й ефективні удари по складах БК та скупченнях особового складу противника.
Вдалося фактично зірвати плани росіян до перших днів вересня вийти на штурм населених пунктів Оріхів та Гуляйполе й закріпитися на цій лінії. Зараз вони відкинуті й наразі тиснути на ці населені пункти не можуть. Проте обрали інший напрямок – вони ведуть наступ на Степногірівку, що за Кам'янським. Треба визнати: ситуація там дуже важка,
– сказав Ткачук.
Він додав, що Степногірськ – важливий населений пункт, адже розташований на висоті. Із цієї позиції ворог може діставати до південних околиць Запоріжжя та до траси Запоріжжя – Оріхів, яка є критично важливою для логістики. Ймовірно, надалі противник намагатиметься посилити тиск саме на Степногірськ. Тому завдання військових – не дозволити йому закріпитися на цих висотах.
На яке місто треба було раніше звернути увагу?
На Сумщині російський наступ зазнав повного провалу. Жодних шансів наблизитися до Сум і тим більше тероризувати місто у ворога немає. Нині там тривають успішні контратакувальні дії, ворога відтискають, ситуація перебуває під контролем.
А от, наприклад, Куп'янськ – це населений пункт, на який треба було звертати увагу раніше, а не лише концентруватися на Сумах. Важливо відстежувати ті населені пункти, біля яких ворог накопичує основні сили, а не ті, які він використовує лише для розтягування нашої оборони,
– наголосив Ткачук.
Сумщина стала напрямком, куди росіяни перекинули сили після контратак ЗСУ на Курщині та витіснення їх із частини території Курської області.
Вони намагалися певними підрозділами наблизитися до обласного центру, але ці спроби зазнали повного провалу й не мали жодних перспектив. Там забезпечено ефективну взаємодію ЗСУ, тож ситуація на цьому відрізку лінії зіткнення контрольована.
Що варто знати про літній наступ?
У травні військовий експерт Давид Шарп зазначав, що основним напрямком для наступу може стати вихід на кордони Донецької області. Ворог може спробувати захопити агломерацію Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ, Краматорськ, виходячи на неї з різних напрямків.
Росіяни також планували під час літнього наступу захопити чотири області та сформувати буферні санітарні зони. В окупантів є деяке просування, але значних успіхів вони не досягли.
Щоліта Росія проводить схожі наступальні операції. Зокрема, минулого року їхній наступ зірвала Курська операція.