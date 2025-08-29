Літній наступ не завершився. Це велика кампанія 2025 року, розпочата Росією. Її умовно поділяють на два етапи: весняно-літній (квітень – липень) та серпнево-осінній. У липні ворог підтягав резерви, а вже з серпня розгорнув другу фазу наступу.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук. Він пояснив, що підсумки цієї кампанії варто підбивати у жовтні.

Яка задача була в окупантів?

Справедливо говорити світові, що літня кампанія Росії провалилася. Втім, розслаблятися ще надто рано, адже ситуація на Покровському напрямку залишається дуже складною.

Дії ЗСУ зірвали плани росіян захопити Покровськ і ще кілька населених пунктів до осені. Тепер вони відклали ці наміри до кінця осені.

Водночас їхнє стратегічне завдання на 2025 рік залишається незмінним – встановити контроль над усією Донецькою областю.

Ця задача стояла перед росіянами на початку цього року. Ми не дали її виконати. Ба більше – вона не буде виконана. Чи зможуть росіяни зайти в Покровськ? Питання стоїть дуже критично. Важко визначити, чи матимуть вони успіх на Покровському напрямку, адже зараз ситуація дійсно складна й напружена,

– сказав Андрій Ткачук.

Він додав, що ЗСУ героїчно виконують свої завдання й зупиняють російський тиск на різних напрямках. Вони не дозволили ворогу до початку осені прорватися у великі населені пункти.

Водночас ситуація на Донеччині залишається надзвичайно складною – особливо в районах Покровська та Лимана. На Харківщині важким напрямком залишається Куп'янськ. До жовтня на цих ділянках вирішиться багато ключових питань.

Розвідка знищувала ешелони з боєприпасами

На Півдні вдалося зірвати кілька спроб наступу росіян завдяки злагодженій взаємодії різних підрозділів та Головного управління розвідки, яке місяцями підривало логістику ворога на території Запорізької області. Знищувалися ешелони з боєприпасами, завдавалися точні й ефективні удари по складах БК та скупченнях особового складу противника.

Вдалося фактично зірвати плани росіян до перших днів вересня вийти на штурм населених пунктів Оріхів та Гуляйполе й закріпитися на цій лінії. Зараз вони відкинуті й наразі тиснути на ці населені пункти не можуть. Проте обрали інший напрямок – вони ведуть наступ на Степногірівку, що за Кам'янським. Треба визнати: ситуація там дуже важка,

– сказав Ткачук.

Він додав, що Степногірськ – важливий населений пункт, адже розташований на висоті. Із цієї позиції ворог може діставати до південних околиць Запоріжжя та до траси Запоріжжя – Оріхів, яка є критично важливою для логістики. Ймовірно, надалі противник намагатиметься посилити тиск саме на Степногірськ. Тому завдання військових – не дозволити йому закріпитися на цих висотах.

На яке місто треба було раніше звернути увагу?

На Сумщині російський наступ зазнав повного провалу. Жодних шансів наблизитися до Сум і тим більше тероризувати місто у ворога немає. Нині там тривають успішні контратакувальні дії, ворога відтискають, ситуація перебуває під контролем.

А от, наприклад, Куп'янськ – це населений пункт, на який треба було звертати увагу раніше, а не лише концентруватися на Сумах. Важливо відстежувати ті населені пункти, біля яких ворог накопичує основні сили, а не ті, які він використовує лише для розтягування нашої оборони,

– наголосив Ткачук.

Сумщина стала напрямком, куди росіяни перекинули сили після контратак ЗСУ на Курщині та витіснення їх із частини території Курської області.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться по карті

Вони намагалися певними підрозділами наблизитися до обласного центру, але ці спроби зазнали повного провалу й не мали жодних перспектив. Там забезпечено ефективну взаємодію ЗСУ, тож ситуація на цьому відрізку лінії зіткнення контрольована.

