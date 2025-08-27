Ремонтні бригади активно працюють над відновленням енергопостачання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформацію очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Що відомо про удар по Сумах?

Російські війська вдосконалюють засоби ураження та змінюють тактику атак, спрямованих на порушення життєдіяльності регіону.

У ніч на 27 серпня 2025 року Суми зазнали атак російських безпілотників. За словами Олега Григорова, сили ППО знищили сім дронів, однак не вдалося повністю уникнути пошкодження інфраструктурних об'єктів.

Станом на 16:36 частина Сум без світла. Енергетики з ночі працюють над поверненням електропостачання, надаючи пріоритет лікарням та іншим об'єктам критичної інфраструктури.

Начальник МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що в місті працюють водозабори, але окремі райони отримують воду за графіком, також організували підвезення технічної води.

Зверніть увагу! Олег Григоров закликав місцевих мешканців економити електроенергію та подякував енергетикам за роботу.

Відеозвернення голови Сумської ОВА Олега Григорова

Російські обстріли енергетичної інфраструктури

27 серпня російські війська здійснили атаку на Полтавську область за допомогою ударних безпілотників, уразивши підприємство енергетичної галузі. Обстріл спричинив відключення електроенергії для споживачів.

У Міністерстві енергетики заявили, що ворожі атаки є частиною цілеспрямованої стратегії Росії щодо знищення цивільної інфраструктури України перед початком опалювального сезону.

