Очевидиця розповіла деталі обстрілу. Її слова передає 24 Канал з посиланням на "Кордон.Медіа".

Дивіться також Два місяці в окупації: ЗСУ показали перші кадри зі звільненої Кіндратівки

Подробиці обстрілу автобуса в Іволжанському на Сумщині

Тетяна, як і інші жінки, евакуювалася з Іволжанського до Сум. Раз на тиждень вона навідувалася в село взяти продукти з городу і поверталася до Сум. Більше трьох-чотирьох годин в селі не можна бути.

Коли ворожий безпілотник вдарив по автобусу, той навіть не встиг від'їхати від зупинки в Іволжанському. Після удару водієві вдалося проїхати до кущів, щоб сховатися. Люди насилу вибралися з понівеченого транспорту, згадує жінка. Передні двері не відкривалися, а прохід до другого виходу був заставлений торбами, які пасажири везли із собою,

– наводять дані журналісти.

Жінка розповідає про обстріл автобуса на Сумщині: дивіться відео

Вона пояснила: зазвичай їздить у село автівкою, але через приліт FPV довелося іти на зупинку.

На жаль, внаслідок влучання загинули три жінки, поранені 19 людей.

"У лікарні лишається троє постраждалих, одна жінка – в реанімації. Решта людей вдома, вони приходять на перев'язки", – деталізували в "Кордон.Медіа".