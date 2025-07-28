Навесні окупанти розпочали наступ на півночі Сумської області. На початку червня ворог захопив кілька населених пунктів, зокрема Кіндратівку, передає 24 Канал.

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Що відомо про звільнення Кіндратівки?

Село Кіндратівка – це невеликий населений пункт у Хотінській громаді, Сумському районі Сумської області. Розташована приблизно у 30 кілометрів на північний захід від Сум.

Селище перебувало під ворожою окупацією два місяці. Українські воїни показали, який вигляд Кіндратівка має після того, як у ній побував "русскій мір".

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На відео можна побачити тіло ліквідованого загарбника. Захисники наголошують, що така доля чекає на кожного, хто зазіхне на українську землю.

Нагадаємо, що селище звільнив 225 Окремий штурмовий полк. Під час операції було знищено три російські батальйони та комбата.

Повернення Кіндратівки під контроль ЗСУ покращило оборону на Сумському напрямку. Після звільнення села зменшилась активність російських атак на підрозділи ДПСУ в цій операційній зоні.