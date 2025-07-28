За село тривали бої, в яких українські оборонці мужньо вистояли. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Стратком ЗСУ.

Дивіться також Кіндратівка звільнена від росіян: показуємо на карті, де розташоване село

Як звільняли Кіндратівку від окупантів?

До звільнення населеного пункту, розташованого за майже 26 кілометрів від Сум, долучилися бійці угрупування військ "Курськ". Військові за допомогою власних сил та засобів старшого начальника вигнали з Кіндратівки окупантів.

Під час операції були ліквідовані солдати й офіцери 30 полку російської армії. Ворог відступив зі значними втратами.

Хоча росіяни й намагалися прорвати оборону, але Збройні Сили України виявилися сильнішими, завдяки злагодженим діям та унікальним рішенням щодо наступальних дій.

Як ЗСУ звільняли від окупантів Кіндратівку: дивіться відео

Станом на 28 липня у звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи. Деякі групи росіян залишалися в Кіндрацівці й після деокупації, тому захисники провели зачистку села.

До слова, частина Сумської області біля кордону з Росією ще перебуває під окупанцією. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. За добу захисники зупинили там 9 штурмових дій противника.