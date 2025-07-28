Весной оккупанты начали наступление на севере Сумской области. В начале июня враг захватил несколько населенных пунктов, в частности Кондратовку, передает 24 Канал.

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Что известно об освобождении Кондратовки?

Село Кондратовка – это небольшой населенный пункт в Хотинской общине, Сумском районе Сумской области. Расположена примерно в 30 километрах на северо-запад от Сум.

Поселок находился под вражеской оккупацией два месяца. Украинские воины показали, как выглядит Кондратовка после того, как в ней побывал "русский мир".

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На видео можно увидеть тело ликвидированного захватчика. Защитники отмечают, что такая судьба ждет каждого, кто посягнет на украинскую землю.

Напомним, что поселок освободил 225 Отдельный штурмовой полк. Во время операции было уничтожено три российских батальона и комбата.

Возвращение Кондратовки под контроль ВСУ улучшило оборону на Сумском направлении. После освобождения села уменьшилась активность российских атак на подразделения ГПСУ в этой операционной зоне.