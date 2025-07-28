Очевидец рассказала детали обстрела. Ее слова передает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".

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Подробности обстрела автобуса в Иволжанском на Сумщине

Татьяна, как и другие женщины, эвакуировалась из Иволжанского в Сумы. Раз в неделю она наведывалась в село взять продукты с огорода и возвращалась в Сумы. Больше трех-четырех часов в селе нельзя быть.

Когда вражеский беспилотник ударил по автобусу, тот даже не успел отъехать от остановки в Иволжанском. После удара водителю удалось проехать к кустам, чтобы укрыться. Люди с трудом выбрались из искореженного транспорта, вспоминает женщина. Передние двери не открывались, а проход ко второму выходу был заставлен сумками, которые пассажиры везли с собой,

– приводят данные журналисты.

Женщина рассказывает об обстреле автобуса на Сумщине: смотрите видео

Она объяснила: обычно ездит в село на машине, но из-за прилета FPV пришлось идти на остановку.

К сожалению, в результате попадания погибли три женщины, ранены 19 человек.

"В больнице остается трое пострадавших, одна женщина – в реанимации. Остальные люди дома, они приходят на перевязки", – детализировали в "Кордон.Медиа".