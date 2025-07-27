Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Що відомо про обстріл Юнаківської громади Сумщини?

Близько 16:30 російські окупанти застосували дрони по Юнакіській громаді Сумської області. В Іволжанському в цей момент їхав автобус із цивільними людьми. Удар прийшовся саме по ньому.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки загинули троє людей. Поранень зазнали близько 20 пасажирів. Лікарі надають їм медичну допомогу. Постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію.

Місцева влада та відповідальні служби наразі уточнюють наслідки обстрілу. За даними Сумської обласної прокуратури, автобус був рейсовим та рухався громадою. Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель людей.

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Цей удар був третім за добу в області. Раніше росіяни вдарили КАБом по енергетичній інфраструктурі іншої громади, а вночі атакували цивільних.