Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Які наслідки удару по Сумах 27 липня?

Це не перша атака по місту. Вдень росіяни обстрілювали Суми.

Ворог знову атакував об'єкти критичної інфраструктури Сумщини. Внаслідок атаки безпілотниками частина Сумської громади залишилась без світла. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо все можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі людей,

– написав Григоров.

Останні обстріли Сум

Близько 11:30 27 липня ударний дрон окупантів влучив у Ковпаківський район міста, у спальний район. Внаслідок удару є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях, вибито близько 50 вікон. Люди не постраждали.

А 26 липня було троє поранених. Тоді теж завдали удару по цивільній інфраструктурі.

Того ж дня ворог атакував два села Путивльської громади ударним дроном. Знищено нежитлову будівлю, вибухова хвиля пошкодила житлові будинки та будинок культури.