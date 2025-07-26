Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Григорова.

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Які наслідки обстрілу Сум увечері 26 липня?

За даними ОВА, удар припав по Ковпаківському району Сум. Окупанти вкотре атакували цивільну інфраструктуру Сумської громади.

Попередньо, відомо про трьох поранених. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Один із постраждалих – 43-річний чоловік. Він перебуває у стані середньої тяжкості,

– написав Григоров.

Удень 26 липня російський дрон влучив у центр Сум. Була пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

Це чергова прицільна атака по цивільному об'єкту міста. Частина Сум залишилася без світла. У вечірньому зверненні Зеленський пообіцяв відповідь.

А в ніч проти 27 липня окупанти обстрілюють Харків і Харківщину. У місті пролунало щонайменше 5 вибухів, там уражене цивільне підприємство.